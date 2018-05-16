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Меган Фокс — 32: творческий путь одной из первых красавиц Голливуда
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Меган Фокс — 32: творческий путь одной из первых красавиц Голливуда 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Знаменитая голливудская актриса и самая сексуальная женщина планеты по версии FHM Меган Фокс сегодня празднует день рождения. 16 мая звезде «Трансформеров» и «Черепашек ниндзя» исполнилось 32 года.
Желание стать актрисой Фокс приобрела еще будучи ребенком. Ее судьбу определил фильм «Волшебник страны Оз», который она посмотрела в три года: главная героиня — Дороти — настолько впечатлила девочку, что она твердо решила связать свою жизнь с кинематографом.
В возрасте пяти лет юная Меган начала обучение в детской школе драмы и танца в Кингстоне, в ее родном штате Теннесси. Помимо обучения актерскому мастерству она также пела в городском хоре.
Свою первую роль актриса получила в 2001 году в приключенческом фильме «Солнечные каникулы». В этой картине она составила компанию находившимся тогда на пике славы актрисам-близнецам Мэри-Кейт и Эшли Олсен, исполнившим главные роли.
Однако мировая известность пришла к девушке лишь в 2007 году, когда ей досталась главная женская роль в первой части фантастической киноэпопеи «Трансформеры» о приключениях пришельцев-роботов на Земле. Режиссером фильма стал Майкл Бэй, с которым Фокс ранее работала в фильме «Плохие парни-2» где она исполнила эпизодическую роль.
Невероятно, но факт
Кем стали юные актеры
«Трансформеры» возымели оглушительный успех, собрав в прокате более 700 милионов долларов. Фильм привлек к Фокс внимание многих деятелей кинематографа и шоу-бизнеса, которые по достоинству оценили не только ее профессиональные таланты, но и эффектную внешность. Спустя год Меган Фокс была признана самой сексуальной женщиной мира по версии популярного британского журнала For Him Magazine (FHM). Фокс закрепила свой успех в 2009 году, снявшись во второй части «Трансформеров», а также исполнив главную роль в мистическом хорроре «Тело Дженнифер».
Однако вскоре с девушкой случился один из самых громких скандалов в ее карьере: актриса повздорила со старым знакомым Майклом Бэем из-за того, что режиссер заставлял ее работать в слишком жестких условиях. За это Фокс назвала его «настоящим Гитлером» в одном из интервью, после чего отказалась от съемок в продолжении «Трансформеров».
Актриса вновь напомнила миру о себе в 2014 году, появившись в роли журналистки Эйприл О'Нил в новом фантастическом блокбастере «Черепашки-ниндзя», снятом по мотивам одноименной культовой серии комиксов и мультфильмов. В 2016 году Фокс вернулась к роли во второй части фильма.
Стоит отметить, что ролей в фантастических фильмах артистка добивается не случайно: сама Меган признавалась, что любит комиксы и видеоигры. К примеру, Фокс любит проводить время за Guitar Hero и интересуется приключениями «Людей Икс». Еще одной слабостью девушки являются татуировки: на теле Фокс имеется восемь изображений и надписей, самая знаменитая из которых — цитата из пьесы «Король Лир» Уильяма Шекспира — «Мы все будем смеяться над позолоченными бабочками». Также актриса увлекается водными видами спортами: дайвингом и серфингом.
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