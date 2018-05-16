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В библиотеке ремесел в СВАО Алиса Таёжная открывает цикл лекций
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В библиотеке ремесел в СВАО Алиса Таёжная открывает цикл лекций 

Управа Бутырского района города Москвы 41 минуту назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Известный киножурналист Алиса Таежная откроет цикл лекций, на которых расскажет о самом важном и интересном из мира кино в 2018 году. Мероприятие стартует в 20:00 в 17 павильоне Библиотеки Ремесел 17 мая.
Несмотря на большую конкуренцию со стороны стриминговых сервисов, онлайн-кинотеатров, телевидения и социальных сетей, походы в кино занимают особое место в жизни городских жителей. Все больше режиссеров с большим именем прибегают к новым концепциям в киноискусстве, например, снимают полнометражные фильмы на смартфон. Современная популярная культура зависима от киноиндустрии.
Насколько сильна эта зависимость, что хотят видеть зрители в кинотеатрах, к чему относятся с прохладой, на примере самых громких кинопремьер и телешоу расскажет Алиса в своем цикле лекций «Кино прямо сейчас». На лекциях слушатели узнают как интернет, телевидение и мировой экономический кризис влияют на киноиндустрию, почувствуют переживания главных героев, познакомятся с самыми частыми киноклише, а также откроют для себя новые, не очень известные, но достойные внимания кинокартины.
Алиса Таёжная — журналист и кинокритик, пишет для таких ресурсов как КиноПоиск, Афиша Daily и «Искусство Кино», читает свои лекции в рамках образовательных программ в ведущих культурных вузах столицы.
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