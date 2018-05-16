В библиотеке ремесел в СВАО Алиса Таёжная открывает цикл лекций

Известный киножурналист Алиса Таежная откроет цикл лекций, на которых расскажет о самом важном и интересном из мира кино в 2018 году. Мероприятие стартует в 20:00 в 17 павильоне Библиотеки Ремесел 17 мая.

Несмотря на большую конкуренцию со стороны стриминговых сервисов, онлайн-кинотеатров, телевидения и социальных сетей, походы в кино занимают особое место в жизни городских жителей. Все больше режиссеров с большим именем прибегают к новым концепциям в киноискусстве, например, снимают полнометражные фильмы на смартфон. Современная популярная культура зависима от киноиндустрии.

Насколько сильна эта зависимость, что хотят видеть зрители в кинотеатрах, к чему относятся с прохладой, на примере самых громких кинопремьер и телешоу расскажет Алиса в своем цикле лекций «Кино прямо сейчас». На лекциях слушатели узнают как интернет, телевидение и мировой экономический кризис влияют на киноиндустрию, почувствуют переживания главных героев, познакомятся с самыми частыми киноклише, а также откроют для себя новые, не очень известные, но достойные внимания кинокартины.