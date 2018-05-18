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Петербургская короткометражка получила награду на Каннском фестивале
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Петербургская короткометражка получила награду на Каннском фестивале 

АиФ Санкт-Петербург 18 мая 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге сняли корометражку, покорившую Канны, сообщает книжный магазин «Порядок слов».
На Каннском фестивале фильм, сделанный в городе на Неве — занял второе место в программе «Cinеfondation». Награда присуждена за «сильный кинематографический опыт и мастерское погружение в атмосферу картины».
Короткометражный фильм «Календарь» Игоря Поплаухина сняли на студии магазина в прошлом году. А в этом году он попал в конкурсные программы Каннского фестиваля и «Кинотавра»
Лента показывает женщину средних лет, которая куда-то держит путь, меняет виды транспорта, пересаживается на попутки. При этом она что-то недоговаривает близким и коллегам, врет о своем местонахождении.
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