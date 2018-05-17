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Российская короткометражка «Календарь» получила награду в Канне
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Российская короткометражка «Календарь» получила награду в Канне 

РИА Новости 17 мая 2018
Фото: РИА Новости
КАНН, 17 мая — РИА Новости. Российский короткометражный фильм Игоря Поплаухина «Календарь» получил награду Cinéfondation в рамках Каннского фестиваля, передаёт корреспондент РИА Новости.
Жюри Cinéfondation и короткого метра наградили призами программы фильмы-победители на церемонии в театре Бюнюэль.
Первое место занял фильм The Summer of the Electric Lion чилийского режиссера Диего Сеспедеса, второе место разделили «Календарь» Поплаухина, The Storms in Our Blood Шен Ди из Китая и третье — Inanimate Люсии Бульгерони из Британии.
Всего в программе участвовали 17 студенческих фильмов, которые были отобраны из 2426 заявок из 512 киношкол.
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