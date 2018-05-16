Российские короткометражные фильмы показали в Каннах 

Короткометражные фильмы «Календарь» Игоря Поплаухина в программе Cinefondation и «Я нормальный» Михаила Бородина в рамках «Недели критики» представлены на Каннском фестивале, сообщает РИА «Новости».
Как рассказал Поплаухин в павильон Роскино, он чувствует поддержку соотечественников и был удивлен положительной реакции на фильм западных критиков. «Ко мне подходили в том числе и англоязычные критики. А мне всегда казалось, что фильм поймут только русские», — признался режиссер. Он также рассказал, что его новый фильм про установщика дверей будет претендовать на финансовую помощь Минкульта.
В свою очередь, Михаил Бородин обратил внимание зрителей на то, что он снял фильм о молодых людях, а также о свободе выбора. Он пообещал также, что его следующая картина будет историей про уроженку Узбекистана, пытающуюся прижиться в Москве.
Ранее сообщалось, что кинокритикам понравился фильм Рона Ховарда «Хан Соло: Звездные Войны. Истории», показанный на Каннском кинофестивале.