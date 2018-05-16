Андрей Чернышов: Над новой комедией есть о чем поразмышлять

Новый сериал «Девочки не сдаются» стартовал на телеканале СТС. Одну из главных ролей в лирической комедии сыграл популярный актер Андрей Чернышов

Зритель привык видеть брутального Андрея Чернышова в серьезных ролях или трогательных мелодрамах. Но, как выяснилось, и в комедиях Андрей вполне на своем месте.

— Андрей, «Девочки не сдаются» — довольно легкомысленная комедия. Без раздумий согласились работать в этом проекте?

— Да, это, в общем, забавная история, но в ней есть житейская мудрость. Мой герой — летчик, семьянин, но немножечко, скажем так, неустойчив в своих убеждениях. И жизнь его учит. Ожидая, что это будет очередное легкое увлечение, он встречает любовь и вынужден решать серьезные проблемы, потому что на одной чаше весов оказывается семья, на другой — чувства. Тут есть о чем поразмышлять…

— Что сложнее по актерским трудозатратам: роль красного командира в «Хождении по мукам» или роль в комедии?

— Ну в «Хождении по мукам» у меня всего два небольших эпизода. Не скажу, что «Девочки не сдаются» самая трудная работа в моей жизни. У меня есть роли, которые для меня дороги, ценны, потому что они сложные, затратные. Но не всегда зритель замечает именно их.

— О каких ролях вы говорите?

— В «Маргарите Назаровой» вы играли знаменитого дрессировщика. Вы работали с хищниками без дублеров?

— Без них. Оля ( Ольга Погодина — исполнительница роли дрессировщицы Назаровой. — «ВМ») просто чудеса героизма проявляла, голову засовывала в пасть тигра. Зритель сомневается: «Да нет, ну это невозможно. Это какие-то спецэффекты». Но мы все делали сами. Конечно, под чутким и четким руководством Эдгарда и Аскольда Запашных, Олега Насти Смирновых . Это они вводили нас в профессию дрессировщика.

— Что вы поняли об этой профессии в процессе съемок?

— Серьезнейшая профессия! Это система выстраивания взаимоотношений с хищником, основанная на точном знании его психологии, рефлексов, поведения. Целая наука. Дрессировщик позиционирует себя как лидер. Хищник тебе не друг. Он не даст спуску, если позволишь себе слабину. Я с детства люблю цирк и никогда не ощущал морального дискомфорта, что звери взяты из дикой природы — не знаю, способны ли они осознать, что оторваны от джунглей. Они так живут. За ними ухаживают. Известно много случаев, когда к концу жизни цирковой тигр или лев, который уже не мог выступать, слышал звуки музыки, аплодисменты и рвался на сцену, потому что это стало его образом жизни.

— Когда вам предложили сыграть Маяковского, как вы к этому отнеслись? С опаской или «в омут с головой»?

— Испугался сначала, понимая, насколько сложная передо мной стоит задача — донести до зрителей те черты, которые лично мне очень симпатичны, близки в моем герое, которые я открыл, готовясь к роли. Пришлось много материала перелопатить. Хотелось, чтобы зрители почувствовали, как непросто жить человеку с таким восприятием жизни, с таким талантом. Мне хотелось показать его открытым, искренним, чуть неуверенным. Все создатели фильма любили Маяковского — и Даша Досталь, которая была вдохновителем этого проекта и замечательно сыграла Лилю Брик, и Карэн Бадалов , сыгравший Осипа Брика , и Дима Нагиев, исполнитель роли Бурлюка.

— Скоро выходит фильм «Несокрушимый». Нередко создателей военных картин упрекают в чрезмерном увлечении компьютерной графикой…

— Да, продюсеры Оля Погодина и Алексей Пиманов , режиссер Константин Максимов . Здесь не было никакой компьютерной графики. Были настоящие танки, они ползали по полю. Мы были в них, на них, под ними… Очень непростые съемки, такая маленькая каторга… Даже телефон невозможно было взять, потому что руки постоянно черные, грязь, мазут. И холодно. Но это помогало хотя бы отчасти представить то, что происходило в годы войны. Помню, как попал на съемочную площадку первый раз. Я увидел выжженное после танкового сражения поле, горящие остовы машин… И все это — на фоне голубого неба, зеленых деревьев. И мне стало жутковато.

— Вы участвовали во многих телевизионных шоу — и на льду, и на ринге… Не боялись получить травму, выпасть из работы?

— Риск, конечно, присутствовал, особенно когда речь шла о боксе. Но я не рассматривал возможность остаться без работы. Тем более параллельно я снимался в фильме про бокс, вот такое удачное совпадение.

— Откуда у вас такая серьезная спортивная подготовка?

— Я с детства всегда чем-то занимался: борьбой, баскетболом. Я рос в глухом поселочке на севере Читинской области, там особого выбора не было. Что было, тем и занимался. Спорт для меня важен, он держит в тонусе.

— Ваши родители работали в школе: папа — директор, мама — ваш классный руководитель. Тяжело ребенку в таких условиях? Это же большая ответственность — не подвести родителей, не ударить в грязь лицом…

— Совершенно верно. Кто-то считает, что можно было ничего не делать, но родители смотрели на это именно так, как вы сформулировали, — я не имел права плохо учиться, не имел права даже четверки получать… Ну а как? Люди же скажут: если они не могут своего ребенка научить, как быть с остальными? Мне приходилось учить, зубрить, но это дало навыки самодисциплины и умение работать, что чрезвычайно пригодилось в жизни. Ну и за свое увлечение театром я тоже должен маму с папой благодарить. Родители, когда мы еще в Киеве жили, ходили в народный театр, где после работы собирались люди, ставили пьесы. А потом мама вела детский театр у нас в школе. И, конечно, это не могло мне не передаться.

— То есть родители были не против вашего решения стать актером?

— Нет, они так говорили мне: «Кем захочешь, тем и становись». Думаю, они моим выбором довольны. Они знают, что стыдно им за меня не будет.

— Вы начали карьеру в тот момент, когда индустрия кино и театра у нас находилась в упадке. Были моменты, когда приходилось пожалеть о выборе профессии?

— Я тогда был достаточно молод. Наверное, люди, которые составляли цвет нашего кинематографа, понимали, что происходит. А мне казалось: ну нет съемок, и что? Это я сейчас могу оглянуться назад и ужаснуться.

— Вы с супругой занимаетесь благотворительностью. Как это возникло в вашей жизни?

— Я когда-то был на гастролях в Калининграде. И мне позвонили из благотворительного центра «Верю в чудо», попросили выделить несколько часов для ребят из детдома. Когда я посмотрел, что это за организация, что там за люди, я не мог не восхититься ими и не продолжить дружбу. Это волонтеры. Люди разных профессий приезжают в больницы к тяжело и неизлечимо больным детям и дарят им свое тепло. По мере наших возможностей мы с Машей тоже стараемся поддерживать их.

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