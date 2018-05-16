Никита Панфилов по ошибке разбил лобовое стекло дорогого автомобиля

Один из самых сексуальных российских актеров театра и кино Никита Панфилов часто радует поклонников фотографиями и видеороликами, сделанными во время съемочного процесса, которые он щедро публикует в своем Инстаграм-аккаунте. Очередной такой записью мужчина поделился накануне, подняв тем самым настроение многим подписчикам.

Детективный сериал «Пёс» продолжает свое существование на радость многочисленным поклонникам Никиты Панфилова и одного из его самых ярких персонажей Максима Максимова Телеканал НТВ продлил проект еще на один сезон, к съемкам которого уже активно приступили. Панфилов, который привык делиться с подписчиками материалами съемочного процесса в социальных сетях, конечно, уже давно сообщил поклонникам о радостном событии. Но куда приятнее для благодарной публики стал короткий отрывок съемки, опубликованный Никитой буквально накануне.

На видео персонаж актера кидает злодея на лобовое стекло машины, припаркованной на обочине. И вот когда дело сделано, заранее подготовленное стекло разбито, а неприятель уже повержен, выясняется, что актер забыл реквизит — то есть не взял наручники. «Машина есть, преступник есть, наручники забыл, пришлось отпустить», — подписал ролик артист. А поклонники, смеясь, отметили, что именно в такие моменты и понимаешь, как на самом деле важен процесс монтажа.

«За кадром всегда куча смешных моментов! Никита спасибо, что подняли настроение!» «Такой смешной! Весь в роли» «Вот тут-то и понимаешь, для чего нужны гении монтажа» «Веселенький моментик! Очень классно, люблю видео съёмочного процесса. Спасибо Вам и вообще всему коллективу за такую крутую работу» «Смеюсь в голос с вашей финальной фразы!» «Преступник прям сам запрыгивает, какой сознательный, помогает себя задержать… Вот они — лучшие кадры, которые в кино мы уже увидим иначе!» «А мне интересно, когда будет сниматься новый дубль, стекло в машине менять будут? Вообще, как происходит в таких случаях?»

Отметим, что недавно Никита закончил съемки в сериале «Пуля», главный герой которого командир отряда специального назначения ГРУ , майор Кирилл Романов , решает провести собственное расследование трагедии, во время которой 20 лет назад погибла его мать. Процесс монтажа многосерийного фильма еще не завершен, но как обещают создатели, зритель вскоре сможет его увидеть.

Публикация от Никита Панфилов (@panfilov_nikita) 10 Май 2018 в 12:33 PDT