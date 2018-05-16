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Lucasfilm хотела бы снять сольный фильм про Лэндо Калриссиана
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Lucasfilm хотела бы снять сольный фильм про Лэндо Калриссиана 

Игромания.ру 12 минут назад
Фото: Игромания.ру
Президент Lucasfilm Кейтлин Кеннеди рассказала в интервью изданию Premiere France, что студия снимет спин-офф «Звёздных войн», который будет посвящён Лэндо Калриссиану. Похоже, картина выйдет уже после сольного фильма про Оби-Вана Кеноби, но делать какие-то прогнозы пока рано — многое ещё может измениться.
Мы считаем, что следующий спин-офф будет посвящён Лэндо Калриссиану. Безусловно, есть ещё много историй про Соло с Чубакой, но Лэндо будет следующим.
Кейтлин Кеннеди, глава Lucasfilm
Позднее представитель Lucasfilm отметил, что цитата Кейтлин Кеннеди была неправильно указана: на самом деле она сказала, что хотела бы в будущем снять этот фильм. Но это не значит, что он станет следующим проектом, которым займётся студия.
Напомним, премьера «Хана Соло: Звёздные войны. Истории» состоится уже 24 мая 2018 года. На прошлой неделе мы собрали о нём первые отзывы. Если коротко: зрители остались в целом очень довольны фильмом. Многие даже назвали его «бомбой».
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