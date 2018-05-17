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Катя Лель перекрасила волосы в экстремальный цвет ради клипа
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Катя Лель перекрасила волосы в экстремальный цвет ради клипа 

WDay.ru 30 минут назад
Фото: WDay.ru
А еще рискнула жизнью, забравшись на крышу столичной высотки.
Чего только не сделаешь ради искусства! Кажется, певица Катя Лель с этим утверждением согласна все 100 процентов. Стоит только взглянуть на ее прическу. Еще недавно певица была самой что ни на есть блондинкой, но только взгляните на ее волосы сейчас! Стильный чуб Катя Лель окрасила в хит сезона — розовый цвет.
А как вам фотосессия на крыше высотки? Не каждая звезда решится на такое. А все ради нового клипа песню на «Все хорошо». Режиссер ролика Олеся Алейникова придумала для него красивый и необычный сюжет. По сценарию Катя Лель становится ангелом из другого измерения, который помогает людям, попавшим в беду. Три ярких случая из жизни расскажут, что иногда достаточно лишь протянуть друг другу руку и… все будет хорошо!
Потрясающие пейзажи Москвы, экстремальные съемки с вертолета сделали картинку завораживающей.
«Было, конечно страшновато, но что не сделаешь ради искусства перевоплощения», — призналась Wday.ru Катя Лель.
«Сюжет получился очень трогательным и интересным. Актеры помогли нам рассказать несколько историй любви разных поколений, в которых побеждает любовь. Панорамные съемки и Катя в роли некой сверхсилы, помогающей в сложных жизненных ситуациях, превратили клип в минифильм», — рассказала Олеся Алейникова.
Премьера видео, кстати, состоится уже в июне. А пока смотрите эксклюзивные кадры со съемок клипа любимой исполнительницы
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