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Названы лучшие в истории фильмы о зомби
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Названы лучшие в истории фильмы о зомби 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Издание Vulture выбрало десятку лучших мировых фильмов про зомби с драматическим уклоном. В список вошли картины, вышедшие на экраны с 2012 по 2018 год.
Портал представил подборку фильмов в порядке их появления в кинотеатрах. В топ-10 попали мелодрама 2018 года об отношениях девушки и зомби «Тепло наших тел» с Николасом Холтом и американский триллер «От этого песок становится красным».
Большинство представленных редакцией портала фильмов повествуют о романтических или родственных отношениях людей с инфицированными зомби-эпидемией элементами. Например, драма «Зараженная» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли повествует об отношениях отца с больной дочерью, которую он стремится излечить самостоятельно, отказавшись ее изолировать.
Эксперты также отобрали следующие работы: «Новая эра Z», «Тут одна», «Вопль», "Голодные Z", «Оно приходит ночью» и «Третья волна зомби».
Издание объяснило подборку картин, отметив, что фильмы о заражении группы людей также можно приравнять к зомби-хоррорам.
В начале апреля критики журнала Esquire составили список из десяти лучших фильмов, вышедших на экраны в этом году. Первую тройку возглавили научно-фантастическая драма «Аннигиляция», триллер «Тебя никогда здесь не было» и «Одна любовь за другой» с Энди МакДауэлл в главной роли.
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