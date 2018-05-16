Мюзикл «Привидение» прощается с Москвой

Мюзикл «Привидение» вот-вот попрощается с московскими зрителями: осталось чуть больше месяца. Последнее представление будет поставлено 23 июня. К этому дню количество сыгранных спектаклей — за восемь месяцев проката — перевалит за 200.

В основе театральной постановки «Привидение» лежит культовый одноименный фильм Джерри Цукера 1990 года с Патриком Суэйзи, Деми Мур Вупи Голдберг . Картина получила множество престижных наград, среди которых две премии «Оскар». Фильм стал самой кассовой лентой 1990 года, собрав 217 миллионов долларов в США и почти 300 — в мировом прокате.

В 2011 году в Великобритании состоялась премьера мюзикла «Привидение», а спустя год он появился на Бродвее. С тех пор английская и американская постановки не раз были удостоены театральных наград и номинаций. А в 2017 году благодаря театральной компании «Стейдж Энтертейнмент» на свет появилась российская постановка мюзикла.

Сегодня гости театра МДМ могут услышать одну из главных композиций прошлого века и визитную карточку «Привидения» Unchained Melody на русском языке в исполнении актеров Галины Безрук Павла Левкина , которые играют Молли и Сэма. Кстати, легендарный эпизод с гончарным кругом под звуки этой мелодии является одной из главных сцен фильма и мюзикла.

В сцене используется настоящий профессиональный гончарный круг, для которого ежедневно закупается свежая глина. За время проката было использовано около 400 кг глины, а исполнительницам роли Молли почти каждый спектакль удается слепить по одному глиняному горшку.

Интересно, что роль Оды Мэй Браун (за которую Вупи Голдберг получила «Оскар») безупречно исполняет заслуженная артистка России Марина Иванова : ее Ода Мэй стала первой светлокожей мошенницей-медиумом за всю историю постановки.

Разбирая формулу успеха «Привидения», кинокритик Антон Долин отметил общий для фильма и мюзикла момент:

Один из главных «секретов» «Привидения» — его печальный, но не слащавый финал. Мы видим, что смерть — это не конец: Молли и Сэм прощаются друг с другом легко, почти радостно. Такое сочетание горького и сладкого заставляет многих рыдать. Это удивительный случай, когда смерть в кино дает возможность надеяться на лучшее — на продолжение любви даже после смерти.

С момента начала работы в России в 2004 году компания «Стейдж Энтертейнмент» подарила зрителям всемирно известные мюзиклы CATS, MAMMA MIA!, «Красавица и Чудовище», ZORRO, «Звуки музыки», «Русалочка», CHICAGO, «Призрак Оперы», «Поющие под дождем», «Золушка» и «Бал вампиров», а также собственные ледовые и арена-шоу.