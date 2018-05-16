Картину Йоргоса Лантимоса «Лобстер» бесплатно покажут вблизи Бутырского района

В Еврейском музее, расположенном вблизи Бутырского района, покажут фильм «Лобстер» режиссера Йоргоса Лантимоса. Зрителей ждут 17 мая.

«Лобстер» — это история любви, которая разворачивается в ближайшем будущем, где одиноких людей арестовывают и отправляют в жуткий отель. Там они обязаны найти себе пару за 45 дней. Если им это не удается, то их превращают в животное и отпускают в лес. Картина получила приз жюри Каннского кинофестиваля в 2015 году», — сообщили в пресс-службе музея. Начало в 19.00. Напомним, адрес Еврейского музея — ул. Образцова, д. 11, стр. 1А. Вход свободный после предварительной регистрации на сайте (https://www.jewish-museum.ru/events/prosmotr-i-obsuzhdenie-filma-lobster/). (ак)