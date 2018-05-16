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Легендарные роли, едва не сломавшие актерам психику
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Легендарные роли, едва не сломавшие актерам психику 

Anews 38 минут назад
Иногда знаменитостям приходится рисковать психикой, чтобы добиться идеального результата перед камерой.
1/7  Ради роли Хантера Томпсона в ленте “Страх и ненависть в Лас-Вегасе” актеру пришлось полностью отдаться образу, следуя всем привычкам своего героя.
Фото:
2/7  Роль в “Отверженных” для актрисы стала настоящим экспериментом, ведь ей даже пришлось избавиться от волос и быстро похудеть на 10 кг.
Фото:
3/7  Шелли Дюваль подвергали унижению и пренебрежительному отношению на съемках "Сияния", и ей приходилось плакать по несколько часов подряд, чтобы режиссер сказал “Верю!”.
Фото:
4/7  Для участия в “Темном рыцаре” актер даже завел “дневник Джокера”, пытаясь вжиться в образ психопата. Он так проникся, что для возвращения в реальность принимал снотворное в паре с успокоительным.
Фото:
5/7  На момент съемок в “Изгоняющем дьявола” Линде Блэр, игравшей одержимую, было всего 13. Журналисты атаковали звезду, заводя с ней разговоры о дьяволе, аде и демонах.
Фото:
6/7  Ради того, чтобы вжиться в роль героя картины “Пианист”, Эдриан Броуди отказался от удобств и общения с родными, фактически изолировав себя. И перестал есть.
Фото:
7/7  В течение съемок ленты “Кто подставил кролика Роджера” Бобу Хоскинсу приходилось воображать мультяшных персонажей.
Фото:
Многим кажется, что быть актером здорово, ведь можно стать кем угодно, хотя бы на съемочной площадке. Однако иногда знаменитостям приходится идти на жертвы и рисковать психикой, чтобы добиться идеального результата перед камерой.

Энн Хэтэуэй

Роль в «Отверженных» для актрисы стала настоящим экспериментом, ведь ей даже пришлось избавиться от волос и быстро похудеть на 10 кг. Однако такие трансформации ударили по психическому здоровью звезды, и ей потребовались недели, чтобы снова вернуться к реальности.

Джонни Депп

Ради роли Хантера Томпсона в ленте «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» актеру пришлось полностью отдаться образу, следуя всем привычкам своего героя. Образ журналиста даже после съемок преследовал Деппа подобно «вирусу», и знаменитости пришлось долго возвращать себя.

Шелли Дюваль

Стэнли Кубрик в ходе работы над «Сиянием» пытался добиться от актеров максимально реалистичных эмоций, и больше остальных досталось Дюваль. Чтобы получить от нее «подлиннын страдания», актрису подвергали унижению и пренебрежительному отношению на съемках, и порой ей приходилось плакать по несколько часов подряд, чтобы режиссер сказал «Верю!».

Хит Леджер

Для участия в «Темном рыцаре» актер даже завел «дневник Джокера», всячески пытаясь вжиться в образ психопата. Он настолько проникся, что для возвращения в реальность принимал снотворное в паре с успокоительным, а затем и вовсе перешел на болеутоляющие. «Оскар» за роль Леджеру вручали уже посмертно.

Линда Блэр

На момент съемок в «Изгоняющем дьявола» актрисе, игравшей одержимую, было всего 13. Журналисты атаковали звезду, заводя с ней разговоры о дьяволе, аде и демонах. Каждый день подобные темы окружали Блэр, не знавшую, что ответить, и то время для нее оказалось по-настоящему стрессовым.

Эдриан Броуди

Ради того, чтобы вжиться в роль героя картины «Пианист», актер отказался от удобств и общения с родными, фактически изолировав себя. Но и этого ему показалось недостаточно, поэтому Броуди на время перестал есть. В фильме такой опыт помог звезде выразить отчаяние, но затем потребовалось полгода, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Боб Хоскинс

В течение восьми месяцев съемок ленты «Кто подставил кролика Роджера» актеру приходилось воображать мультяшных персонажей, ведь накладывались они уже в конце. Деятель признавался, что в итоге мультипликационные герои стали его «преследовать», и так он даже очутился у психиатра.
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