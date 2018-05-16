Легендарные роли, едва не сломавшие актерам психику

Ради того, чтобы вжиться в роль героя картины “Пианист”, Эдриан Броуди отказался от удобств и общения с родными, фактически изолировав себя. И перестал есть.

6/7 Ради того, чтобы вжиться в роль героя картины “Пианист”, Эдриан Броуди отказался от удобств и общения с родными, фактически изолировав себя. И перестал есть.

На момент съемок в “Изгоняющем дьявола” Линде Блэр, игравшей одержимую, было всего 13. Журналисты атаковали звезду, заводя с ней разговоры о дьяволе, аде и демонах.

5/7 На момент съемок в “Изгоняющем дьявола” Линде Блэр, игравшей одержимую, было всего 13. Журналисты атаковали звезду, заводя с ней разговоры о дьяволе, аде и демонах.

Для участия в “Темном рыцаре” актер даже завел “дневник Джокера”, пытаясь вжиться в образ психопата. Он так проникся, что для возвращения в реальность принимал снотворное в паре с успокоительным.

4/7 Для участия в “Темном рыцаре” актер даже завел “дневник Джокера”, пытаясь вжиться в образ психопата. Он так проникся, что для возвращения в реальность принимал снотворное в паре с успокоительным.

Шелли Дюваль подвергали унижению и пренебрежительному отношению на съемках "Сияния", и ей приходилось плакать по несколько часов подряд, чтобы режиссер сказал “Верю!”.

3/7 Шелли Дюваль подвергали унижению и пренебрежительному отношению на съемках "Сияния", и ей приходилось плакать по несколько часов подряд, чтобы режиссер сказал “Верю!”.

Роль в “Отверженных” для актрисы стала настоящим экспериментом, ведь ей даже пришлось избавиться от волос и быстро похудеть на 10 кг.

2/7 Роль в “Отверженных” для актрисы стала настоящим экспериментом, ведь ей даже пришлось избавиться от волос и быстро похудеть на 10 кг.

Ради роли Хантера Томпсона в ленте “Страх и ненависть в Лас-Вегасе” актеру пришлось полностью отдаться образу, следуя всем привычкам своего героя.

1/7 Ради роли Хантера Томпсона в ленте “Страх и ненависть в Лас-Вегасе” актеру пришлось полностью отдаться образу, следуя всем привычкам своего героя.

Многим кажется, что быть актером здорово, ведь можно стать кем угодно, хотя бы на съемочной площадке. Однако иногда знаменитостям приходится идти на жертвы и рисковать психикой, чтобы добиться идеального результата перед камерой.

Энн Хэтэуэй

Роль в «Отверженных» для актрисы стала настоящим экспериментом, ведь ей даже пришлось избавиться от волос и быстро похудеть на 10 кг. Однако такие трансформации ударили по психическому здоровью звезды, и ей потребовались недели, чтобы снова вернуться к реальности.

Джонни Депп

Ради роли Хантера Томпсона в ленте «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» актеру пришлось полностью отдаться образу, следуя всем привычкам своего героя. Образ журналиста даже после съемок преследовал Деппа подобно «вирусу», и знаменитости пришлось долго возвращать себя.

Шелли Дюваль

Стэнли Кубрик в ходе работы над «Сиянием» пытался добиться от актеров максимально реалистичных эмоций, и больше остальных досталось Дюваль. Чтобы получить от нее «подлиннын страдания», актрису подвергали унижению и пренебрежительному отношению на съемках, и порой ей приходилось плакать по несколько часов подряд, чтобы режиссер сказал «Верю!».

Хит Леджер

Для участия в «Темном рыцаре» актер даже завел «дневник Джокера», всячески пытаясь вжиться в образ психопата. Он настолько проникся, что для возвращения в реальность принимал снотворное в паре с успокоительным, а затем и вовсе перешел на болеутоляющие. «Оскар» за роль Леджеру вручали уже посмертно.

Линда Блэр

На момент съемок в «Изгоняющем дьявола» актрисе, игравшей одержимую, было всего 13. Журналисты атаковали звезду, заводя с ней разговоры о дьяволе, аде и демонах. Каждый день подобные темы окружали Блэр, не знавшую, что ответить, и то время для нее оказалось по-настоящему стрессовым.

Эдриан Броуди

Ради того, чтобы вжиться в роль героя картины «Пианист», актер отказался от удобств и общения с родными, фактически изолировав себя. Но и этого ему показалось недостаточно, поэтому Броуди на время перестал есть. В фильме такой опыт помог звезде выразить отчаяние, но затем потребовалось полгода, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Боб Хоскинс

В течение восьми месяцев съемок ленты «Кто подставил кролика Роджера» актеру приходилось воображать мультяшных персонажей, ведь накладывались они уже в конце. Деятель признавался, что в итоге мультипликационные герои стали его «преследовать», и так он даже очутился у психиатра.