Карнавал или нет? 20 звезд бразильских сериалов 20 лет спустя

Для нас они — воспоминание из прошлого, а для бразильских зрителей по-прежнему остаются самыми популярными актерами и актрисами. Что стало с бразильскими звездами и как они выглядят сейчас — рассказываем в нашей специальной подборке, которая как минимум вызовет ностальгию, а как максимум вдохновит пересмотреть любимую теленовеллу.

Режина Дуарте, «Во имя любви»

Премьера сериала «Во имя любви» состоялась еще в 99-ом: история об отношениях матери и дочери сразу нашла отклик в сердцах многих. Интерес к теленовелле подкреплялся еще и тем, что главные героини и в жизни были связаны кровными узами. Зимой 2018 года Режине Дуарте исполнился 71 год — в сериалах она снимается редко, зато вплотную занимается политикой.

Габриела Дуарте, «Во имя любви»

А вот дочь Режины Габриэла продолжает свой творческий путь и активно снимается в сериалах и участвует в телешоу. Роль в сериале «Во имя любви», вопреки распространенному мнению, была для актрисы не первой, — на экранах она появилась еще в 1983 году.

Карьера не мешает Габриэле строить личную жизнь: в 2002 она вышла замуж за фотографа Жайру Голдфуса, вместе супруги воспитывают сына и дочь.

Фабио Ассунсон, «Во имя любви»

Актер, сыгравший в сериале красавца Марселу, стал знаменитым в 19 лет — слава обрушилась на него после роли в сериале «Моя любовь, моя печаль». Тогда же за ним закрепилось амплуа героя-любовника — ему до сих пор часто приписывают отношения с известными актрисами и моделями.

Лечение от наркозависимости стало для Фабио переломным моментом в жизни — он долго нигде не снимался, зато потом вернулся на экраны и наверстал упущенное.

За роль Милены в сериале «Во имя любви» актриса получила премию «Лучшая романтическая пара» — так сильно всем понравился их кинороман с Эдуардо Московисом. После этого Каролина практически каждый год радовала поклонников новой ролью в сериале, но с 2012 года практически нигде не снимается. В 2015 году актриса во второй раз стала мамой.

Судьбоносная роль Жади в карьере Джованны Антонелли досталась ей случайно — режиссер уже утвердил другую актрису, но она в последний момент отказалась от съемок. Роль в сериале «Клон» не только принес Джованне небывалую популярность, но и появлияла на личную жизнь: актриса прожила четыре года в гражданском браке со своим экранным возлюбленным Мурилу Бенисиу и родила от него сына.

Как и в сериале, отношения актеров были сложными — сейчас Джованна воспитывает трех детей (сына Пьетро — от Мурилу Бенисиу и двух дочерей от режиссера Леонардо Ногейра) и продолжает сниматься в фильмах и сериалах.

Мурилу Бенисиу, «Клон»

Вечно печальный Лукас (он же Дього, он же Лео) из «Клона» сейчас считается одним из самых успешных бразильских актеров. А в личной жизни все запутано как в самой настоящей мыльной опере — после неудачных отношений с Джованной Антонелли Мурилу переключился на Дебору Фалабеллу, свою «экранную» дочь. Они вместе с 2012 года и не раз признавались, что мечтают завести ребенка.

Дебора Фалабелла, «Клон»

В сериале Дебора сыграла скромную девушку, которая из-за проблем в семье начинает принимать наркотики. Актриса так вжилась в роль, что впала в депрессию, и какое-то время на съемках ее подменяла сестра Синтия.

Несмотря на популярность «Клона» настоящая слава пришла к Деборе после роли в сериале «Проспект Бразилии», который вышел в 2012 году. Новые предложения сняться в кино и теленовеллах поступают одно за другим — у актрисы уже расписан весь 2019 год.

Летисия Сабателла, «Клон»

Роль Латиффы в сериале «Клон» принесла актрисе признание публики — все запомнили ее как скромную восточную жену, и это несмотря на «звание» секс-символа Бразилии. В 2008 году актриса впервые исполнила роль отрицательной героини, и по иронии судьбы после этого кинокарьера не задалась. Летисия пробовала себя и в качестве певицы, но больших успехов это не принесло.

Сейчас она замужем за актером Фернанду Алвисом Пинту и воспитывает дочь Клару от первого брака.

Адриана Эстевес, «Вавилонская башня»

Лучше всего актрисе удаются амплуа коварных злодеек — об этом свидетельствует и ее роль в «Вавилонской башне», и одна из главных ролей в современном бразильском сериале «Проспект Бразилии», за которую Адриану даже удостоили премией Ассоциации критиков искусства.

В конце 2017 года актрисе исполнилось 49 лет. Несмотря на успешную карьеру и большое количество предложений от режиссеров, с 2015 года Адриана нигде не снималась. Сейчас она наслаждается счастливым браком с актером Владимиром Бришта и воспитывает двух сыновей — Фелипе и Висенте.

Тони Рамос, «Вавилонская башня»

Тони Рамос — практически Аль Пачино Бразилии. Он не только один из самых востребованных актеров Бразилии, но и режиссер, продюсер, сценарист, телеведущий и даже член совета Культурной Ассоциации Епархии Архиепископа Рио-де-Жанейро!

К 2015 году фильмография актера насчитывала более 70 ролей, при этом Тони никогда не играл злодеев из принципа. Сейчас он продолжает играть в театре и сниматься в сериалах.

Вивиане Пажмантер, «Воздушные замки»

Несмотря на то, что актрисе очень нравится играть злодеек (по ее словам, такие роли лучше запоминаются), в жизни она совсем не похожа на свою героиню Бетти в сериале «Воздушные замки». В 2001 году актриса вышла замуж за инженера Жилберту Заборовски, родила сына и дочь, помогла супругу справиться с раком, но несмотря на этом брак распался. Сейчас актриса время от времени играет в сериалах, но большое количество времени уделяет воспитанию детей.

Элиане Жиардини, «Воздушные замки»

Несмотря на запоминающуюся игру в «Воздушных замках», настоящую популярность актрисе принесла роль Лары Назиры в сериале «Клон». Элиане отлично удалась роль своенравной мусульманки, вечно влюбляющейся не в тех мужчин.

В октябре 2017 года актрисе исполнилось 65 лет — и долгое время она посвящала семье. Брак с актером Паулу Бетти длился 23 года, но в конце 90-х они расстались. Элиане одна воспитывала двух дочерей — Джулиану и Мариану — а когда дети выросли, вернулась к съемкам. В 2013 году поклонники снова увидели Элиане в роли Ордалии в сериале «Любовь к жизни».

О Вере Фишер Бразилия узнала еще в 1969 году, когда она победила в конкурсе красоты, а уже потом попробовала себя на актерском поприще. Мы все запомнили ее как взбалмошную Иветти из «Клона» и заботливую мать Элену из сериала «Семейные узы», а вот бразильские поклонники наслышаны и о ее семейных проблемах — из-за проблем с наркотиками актрису временно лишили прав опеки над сыном. Сейчас Вера ведет здоровый образ жизни, демонстрирует яркие наряды на фотографиях в Instagram, а вот в сериалах не снималась в 2012 года.

Каролине, экранной «дочери» Веры Фишер по сериалу «Семейные узы», в сентябре 2018 года будет 40 лет, но фотографии в купальниках, которыми актриса часто делится в своем Instagram, доказывают, — за все эти годы она совершенно не изменилась.

Наибольшую известность актрисе принесли роли в сериалах «Тропиканка», «Семейные узы» и «Хозяйка судьбы», а в 2015 году вышел сериал «Правило игры» с участием Каролины. С тех пор она нигде не снималась, а свободное время уделяет воспитанию сыновей — Давида и Жозе.

Уже в пятнадцать лет Дебора Секку имела немало ролей в театре и сериалах за плечами, но зрителям больше запомнился ее отрицательный образ в «Семейных узах». Роль коварной злодейки Ирис актрисе понравилась и все последующие роли были похожими. С 2011 года на экранах она не появлялась, зато поклонники наслышаны о ее личной жизни: Дебора была замужем за режиссером Рожериу Гомесом, встречалась с несколькими известными актерами, заключила брак с футболистом Рожером Флоресом, а в 2015 году родила дочь от серфера Уго Моруа. С ним же и состоит в браке по сей день.

Рейналдо Джанеккини, «Семейные узы»

Для Рейналдо роль с «Семейных узах» стала первой в карьере — в жгучего брюнета сразу влюбились юные зрительницы, и звание секс-символа Бразилии не заставило себя долго ждать. С тех пор актера почти каждый год приглашали сниматься в сериалах, несмотря на то, что он долго боролся с тяжелой болезнью. Одной из последний его работ стала роль Педро в новелле «Закон любви», которая вышла на экраны в 2016 году.

В свободное время Рейналду занимается благотворительностью и путешествует с мамой, что подтверждают фотографии в его Instagram.

Жулиана Паэс, «Семейные узы»

До съемок в «Семейных узах» популярность актрисе принесла роль в сериале «Клон» — несмотря на то, что она играла бразильянку Карлу, у нее действительно есть арабские корни. Попробовав себя в качестве актрисы и модели, Жулиана стала еще и телеведущей — вместе с коллегой по сериалу «Клон» она ведет передачу «На волоске».

Помимо бразильских сериалов, актриса снялась и в зарубежных фильмах и даже получила приглашение на съемки от Сильвестра Сталлоне . Беременность вынудила ее отказаться, зато сейчас актриса воспитывает двоих детей и при этом активно снимается в сериалах.

Самой успешной работой Глории принято роли в сериале «Секрет тропиканки», и множественное число здесь неслучайно — актриса исполнила сразу две роли сестер-близнецов. Поэтому приступая к съемкам в теленовелле «Жестокий ангел» актриса знала — публика ее любит, а значит сериал ждет успех. Так и случилось — с тех пор от предложений нет отбоя.

Сейчас Глория ведет Instagram, охотно делится новостями о своей жизни и даже выкладывает полезные рецепты. Помимо этого актриса завела блог и открыла интернет-магазин с товарами для дома и животных.

Сузана Виейра, «Хозяйка судьбы»

Роль в сериале «Хозяйка судьбы» стала для Сузаны новый витком в карьере, а роль Марии ду Карму актриса до сих пор считает самой любимой — и это несмотря на то, что снимается она с 1962 года.

В августе 2018 года актрисе исполнится 76 лет, но уходить на «пенсию» она не собирается. В 2017 году вышла новая картина с ее участием. Сузана была замужем три раза, но семейные отношения не сложились, но актриса часто появляется на публике вместе с единственным сыном от первого брака.

Жозе Майер, «Хозяйка судьбы»

Один из самых востребованных бразильских актеров не раз признавался, что больше всего любит драматические роли, которые могут возвысить его как человека. Как бы то ни было, творчество Жозе не ограничивается съемками в мыльных операх — он также играл в кино и театре.

В отличие от коллег по цеху Жозе заслужил негласный титул самого добропорядочного семьянина — с 1975 года он женат на актрисе Вере Фажарду, а их единственная дочь Жулия пошла по родительским стопам и тоже стала актрисой.