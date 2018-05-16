Камбербэтч сыграет лидера движения за «Брекзит»

Новая роль досталась актеру Бенедикту Камбербэтчу в телефильме для канала Chanel 4. Артист сыграет главу кампании Vote Leave, выступающей за выход Великобритании из Евросоюза . Об этом сообщила «Газета.ru».

Картину выпустят в 2019 году, до окончания переходного периода для Великобритании.

Сценарий двухчасового фильма о референдуме частично основан на книгах Тима Шипмена — редактора Sunday Times , а также бывшего директора по связям с общественностью правительства Британии Крэйга Оливера.

В данный момент британские власти расследуют участие Доминика Каммингса в кампании Vote Leave. Его подозревают в нарушении правил расхода средств.