Камбербэтч сыграет лидера движения за «Брекзит» 

Новая роль досталась актеру Бенедикту Камбербэтчу в телефильме для канала Chanel 4. Артист сыграет главу кампании Vote Leave, выступающей за выход Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщила «Газета.ru».
Картину выпустят в 2019 году, до окончания переходного периода для Великобритании.
Сценарий двухчасового фильма о референдуме частично основан на книгах Тима Шипмена — редактора Sunday Times, а также бывшего директора по связям с общественностью правительства Британии Крэйга Оливера.
В данный момент британские власти расследуют участие Доминика Каммингса в кампании Vote Leave. Его подозревают в нарушении правил расхода средств.
МИД России счел отравление экс‐полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии покушением на российских граждан. В связи с инцидентом Лондон не проявляет заинтересованности в расследовании данного преступления.