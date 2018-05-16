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Радио JAZZ приглашает в кино
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Радио JAZZ приглашает в кино 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
17 мая в прокат выходит картина «Музыкальная карта Америки». Радио JAZZ приглашает отправиться в кинотеатр Киносфера IMAX и посмотреть фильм в формате IMAX 3D.
Двукратный номинант на премию Оскар Грег МакГилливрэй поведает о появлении таких культовых музыкальных жанров, как блюз и джаз, расскажет о Хип-Хопе и RNB. Зрителям вместе с главным героем фильма, номинантом премии Грэмми, Алое Блэком, предстоит осуществить удивительную экскурсию по 12 городам Америки: Нью-Йорку, Лос-Анжелесу, Майями, Чикаго и другим.
В оригинальной версии фильма закадровым рассказчиком выступает Морган Фримен, а для российских зрителей ленту озвучил Андрей Макаревич. Картина снималась на камеры IMAX, благодаря чему просмотр на огромном экране панорамных кадров, которым в фильме уделили особое внимание, будет незабываемым.
У зрителей появится возможность посмотреть на города с высоты птичьего полета, осуществить путешествие на пароходе по реки Миссисипи, прыгнуть с парашютом в компании с Элвисами и стать участником Чикагского флешмоба.
Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.
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