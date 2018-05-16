Радио JAZZ приглашает в кино

17 мая в прокат выходит картина «Музыкальная карта Америки». Радио JAZZ приглашает отправиться в кинотеатр Киносфера IMAX и посмотреть фильм в формате IMAX 3D.

Двукратный номинант на премию Оскар Грег МакГилливрэй поведает о появлении таких культовых музыкальных жанров, как блюз и джаз, расскажет о Хип-Хопе и RNB. Зрителям вместе с главным героем фильма, номинантом премии Грэмми, Алое Блэком, предстоит осуществить удивительную экскурсию по 12 городам Америки: Нью-Йорку, Лос-Анжелесу, Майями, Чикаго и другим.

В оригинальной версии фильма закадровым рассказчиком выступает Морган Фримен , а для российских зрителей ленту озвучил Андрей Макаревич . Картина снималась на камеры IMAX, благодаря чему просмотр на огромном экране панорамных кадров, которым в фильме уделили особое внимание, будет незабываемым.

У зрителей появится возможность посмотреть на города с высоты птичьего полета, осуществить путешествие на пароходе по реки Миссисипи, прыгнуть с парашютом в компании с Элвисами и стать участником Чикагского флешмоба.

Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.