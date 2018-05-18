«Неожиданно!»: Кристина Орбакайте заменит Чулпан Хаматову в спектакле «Современника»

Несмотря на то что за плечами у 46-летней Кристины Орбакайте нашумевшая роль в фильме «Чучело», обучение в ГИТИСе и несколько театральных и киноработ, зрители все же привыкли, что она больше певица, чем актриса. Однако Кристина не смогла отказаться от внезапного предложения художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек и уже в июле выйдет на сцену в роли танцовщицы Гитель Моски в спектакле «Двое на качелях». Ранее эту героиню в паре с Кириллом Сафоновым играла народная артистка России Чулпан Хаматова, однако она взяла паузу на неопределенный срок, чтобы отдохнуть.

«Это было как гром среди ясного неба, потому что я все ожидала, но такого — нет. У меня было три спектакля, и достаточно успешных, интересные роли, образы, но это было лет 15 назад, и я уже думала, что с театром рассталась. Больше была нацелена на кино», — рассказала в прессе Кристина Орбакайте. Она призналась, что ей пришлось нелегко: нужно было заучивать много текста, притираться с партнером. Однако Орбакайте привыкла окунаться с головой в новые проекты и надеется, что у нее все получится. Поклонники артистки восприняли новость о ее возвращении на театральную сцену с большим энтузиазмом и восторгом. Они уже с нетерпением ждут возможности насладиться актерской игрой Орбакайте в «Современнике».

«Кристина, Вы меня покорили ещё с поры «Чучело», удачи!» «Талантливый человек талантлив во всем» «Дождались наконец!» «Желаю вдохновения и удовольствия от проделанной работы! Не будьте слишком критичной к себе! Успеха и оваций!» «Неожиданно и здорово! Удачного дебюта в новой роли! Надеюсь попасть на спектакль» Еще совсем недавно Кристина Орбакайте написала в Инстаграме, рассуждая о жизни: «Мечтайте, вселенная любит исполнять желания!». Вероятно, это относится и к ее новому витку в творчестве.