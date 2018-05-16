Волчек заменила Хаматову на Орбакайте

Орбакайте призналась «МК», что приглашение стало для нее «громом среди ясного неба». Впервые зрители увидят певицу на сцене в июле.

Кристина до этого имела опыт театральных постановок, но около 15 лет назад. Она призналась, что вновь вернуться к театральной деятельности было трудно.

Однако услышав предложение, Орбакайте сразу согласилась.

«Я подумала, что если откажусь, потом могу себе этого не простить. С другой стороны, понимала и понимаю, какой рискованный шаг я делаю, и очень много людей вокруг, которые мне об этом очень часто напоминают (семья, друзья, коллеги)», — сказала певица.

Актерские таланты Орбакайте зрители оценили еще в 70-х годах, когда девочкой она исполнила главную роль в фильме «Чучело».