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«8 подруг Оушена»
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«8 подруг Оушена» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: боевик, триллер, комедия, криминал
Год: 2018
Страна: США  Режиссер: Гэри Росс
Сценарий: Гэри Росс, Оливия Милч, Джордж Клейтон Джонсон,
Оператор: Эйгил Брилд
Кто снимался в фильме «8 подруг Оушена»: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, Рианна, Сара Полсон, Оливия Манн, Аквафина, Дакота Фаннинг, Мэтт Дэймон, Джордж Клуни Сюжет фильма «8 подруг Оушена» Дебби Оушен разрабатывала план величайшего ограбления своей жизни почти шесть лет. Но с его воплощением в жизнь одной ей не справиться. Она собирает команду уникальных специалистов, команда лучших в своем деле преступниц, начиная с ее давней сообщницы Лу Миллер. Цель этих роковых женщин — 150 миллионов долларов в бриллиантовом эквиваленте. Они собираются похитить баснословно дорогое колье у всех на виду во время бала в Метрополитен-музее, сняв его с шеи гостьи мероприятия, известной актрисы Дафны Клюгер. Интересные факты о фильме «8 подруг Оушена»:
Элизабет Бэнкс согласилась на участие в проекте, но впоследствии ушла из актёрского состава фильма. На её место взяли Сару Полсон. Также от роли в картине пришлось отказаться Дженнифер Лоуренс — из-за слишком сложного съемочного графика. Стивен Содерберг, являвшийся режиссером трилогии о друзьях Дэнни Оушена, уступил режиссерское кресло Гэри Россу, но выступил одним из продюсеров картины. Джордж Клуни также является сопродюсером фильма и появляется на экране во второстепенной роли Дэнни Оушена. Ограбление с его помощью организовывает Сандра Буллок, сестра его персонажа, с подругами.
Трейлер фильма «8 подруг Оушена»:
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