Шоураннер «Готэма» займётся сольным сериалом про дворецкого Бэтмена

Телеканал Epix, принадлежавший компании Metro-Goldwyn-Mayer, заказал первый сезон сериала Pennyworth, сюжет которого будет посвящён Альфреду Пенниорту, дворецкому Брюса Уэйна. Над ним будут работать авторы «Готэма», однако это вовсе не его спин-офф.

Действие «Пенниорта» развернётся в Лондоне 60-х годов, где Альфред — бывший британский солдат — основывает вместе с миллиардером Томасом Уэнойм некую секретную компанию. Премьера шоу назначена на 2018 год, но раньше второго полугодия его ждать всё-таки не стоит.