Шоураннер «Готэма» займётся сольным сериалом про дворецкого Бэтмена 

Телеканал Epix, принадлежавший компании Metro-Goldwyn-Mayer, заказал первый сезон сериала Pennyworth, сюжет которого будет посвящён Альфреду Пенниорту, дворецкому Брюса Уэйна. Над ним будут работать авторы «Готэма», однако это вовсе не его спин-офф.
Постановкой сериала займётся Дэнни Кэннон, а его сценарий напишет Бруно Хеллер. Об актёрском составе сейчас почти ничего не известно, но Шон Пертуи, исполнивший роль Альфреда в «Готэме», не будет участвовать в съёмках, которые начнутся до конца этого года.
Действие «Пенниорта» развернётся в Лондоне 60-х годов, где Альфред — бывший британский солдат — основывает вместе с миллиардером Томасом Уэнойм некую секретную компанию. Премьера шоу назначена на 2018 год, но раньше второго полугодия его ждать всё-таки не стоит.