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Создатели «Готэма» готовят сериал про дворецкого Альфреда
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Создатели «Готэма» готовят сериал про дворецкого Альфреда 

Мир фантастики 1 час назад
Не так давно мы писали, что канал Fox закроет сериал «Готэм» после пятого сезона. В заключительных эпизодах нам покажут становление Тёмного рыцаря из мальчика Брюса Уэйна, и после сериал уйдёт на покой. Но на этом создатели не намерены расставаться со вселенной комиксов DC. Кабельная сеть Epix (принадлежит компании MGM) заказала первый сезон «Пенниуорта» — сериала про дворецкого Альфреда. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Первый сезон будет состоять из 10 эпизодов. Действие сюжета развернётся в Лондоне 1960-х годов вокруг бывшего десантника Альфреда Пенниуорта. Он основывает некую секретную организацию и знакомится с Томасом Уэйном, отцом Брюса. Новый приквел никак не будет связан с закрывающимся «Готэмом». Актёр Шон Пертуи, сыгравший Альфреда в этом шоу, тоже остался не удел. Шоураннер и продюсеры ещё не объявляли кастинг и не озвучивали все роли.
Главным продюсером и шоураннером проекта выступит Бруно Хеллер, который запускал в производство «Готэм» и работал над историческим сериалом «Рим».
Напомним, ранее исполнительные продюсеры «Готэма» Джон Стивенс и Дэнни Кэннон заявили, что запускают в производство сериал «Метрополис», который расскажет о Лексе Люторе и Лоис Лейн до того, как в город прибыл Кларк Кент. Да, вы верно поняли — Супермена в «Метрополисе» не будет.
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