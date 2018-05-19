Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах

Джон Траволта , прославившийся танцами в фильмах "Лихорадка субботнего вечера" и "Криминальное чтиво", решил вспомнить молодость на Каннском кинофестивале.

На этот раз Траволта выбрал для своего танца композицию рэпера 50 Cent, чем порадовал и музыканта, и своих поклонников.

Рэпер опубликовал зажигательный танец актера в своем микроблоге с подписью:

"Я и Джон Траволта зажигаем! Клянусь, я приехал сюда только из-за него".

Видеоролик мгновенно разошелся по Сети. Пользователи отметили отличную форму 64-летнего актера.

Актер приехал в Канны поддержать картину "Кодекс Готти" Кевина Коннелли, в которой сыграл главную роль. Фильм рассказывает настоящую историю очередного крестного отца мафиозной группировки, который много лет избегал тюрьмы, пока наконец в 1992 году не получил пожизненное заключение. В 2002 году он скончался от рака горла.