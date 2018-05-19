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Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
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Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах 

Рамблер 1 час назад
Джон Траволта, прославившийся танцами в фильмах "Лихорадка субботнего вечера" и "Криминальное чтиво", решил вспомнить молодость на Каннском кинофестивале.
На этот раз Траволта выбрал для своего танца композицию рэпера 50 Cent, чем порадовал и музыканта, и своих поклонников.
Рэпер опубликовал зажигательный танец актера в своем микроблоге с подписью:
"Я и Джон Траволта зажигаем! Клянусь, я приехал сюда только из-за него".
Видеоролик мгновенно разошелся по Сети. Пользователи отметили отличную форму 64-летнего актера.
Актер приехал в Канны поддержать картину "Кодекс Готти" Кевина Коннелли, в которой сыграл главную роль. Фильм рассказывает настоящую историю очередного крестного отца мафиозной группировки, который много лет избегал тюрьмы, пока наконец в 1992 году не получил пожизненное заключение. В 2002 году он скончался от рака горла.
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