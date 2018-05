8-й день Каннского кинофестиваля: Милла Йовович, Адриана Лима и Изабель Гулар 

Что: 8-й день Каннского кинофестиваля.

Где: Канны, Франция.

Когда: 16.05.2018.

Люди говорят: в Каннах завершился 8-й день кинофестиваля. Ночью прошла вечеринка ювелирного бренда De Grisogono. На мероприятии появились Алессандра Амбросио, Пэрис Хилтон с женихом Крисом Зилкой Николь Шерзингер и другие звезды. На фотоколле днем были представлены фильмы: «Под серебряным озером» Дэвида Роберта Митчелла , бельгийская драма «София», The Dead And the Others производства Португалии, «На войне» французского режиссера Стефана Бризе , Long Day’s Journey Into Night из Китая и французская картина «Переправа». Было и модное шоу: показ Tiffany McCall. Вечером прошли премьеры итальянской драмы «Собачник» и корейской мистической драмы Burning. Последнюю посетили Милла Йовович, Адриана Лима, Изабель Гулар , Ла Тойя Джексон и другие.