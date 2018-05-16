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8-й день Каннского кинофестиваля: Милла Йовович, Адриана Лима и Изабель Гулар
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8-й день Каннского кинофестиваля: Милла Йовович, Адриана Лима и Изабель Гулар 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кто: Милла Йовович, Адриана Лима, Пэрис Хилтон, Ла Тойя Джексон и многие другие.
Что: 8-й день Каннского кинофестиваля.
Где: Канны, Франция.
Когда: 16.05.2018.
Люди говорят: в Каннах завершился 8-й день кинофестиваля. Ночью прошла вечеринка ювелирного бренда De Grisogono. На мероприятии появились Алессандра Амбросио, Пэрис Хилтон с женихом Крисом Зилкой, Винни Харлоу, Николь Шерзингер и другие звезды. На фотоколле днем были представлены фильмы: «Под серебряным озером» Дэвида Роберта Митчелла, бельгийская драма «София», The Dead And the Others производства Португалии, «На войне» французского режиссера Стефана Бризе, Long Day’s Journey Into Night из Китая и французская картина «Переправа». Было и модное шоу: показ Tiffany McCall. Вечером прошли премьеры итальянской драмы «Собачник» и корейской мистической драмы Burning. Последнюю посетили Милла Йовович, Адриана Лима, Изабель Гулар, Ла Тойя Джексон и другие.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/8-j-den-kannskogo-kinofestivalya-mila-jovovich-adriana-lima-i-izabel-gular/
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