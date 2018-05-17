В Севастополе открылся международный фестиваль документальных фильмов «Победили вместе»

В Севастополе 16 мая прошла торжественная церемония открытия XIV Севастопольского международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе».

К участию в нем были заявлены более 500 работ из 33 стран. Организаторы отобрали для конкурсных программ 83 фильма. Свои работы в Севастополе представят режиссеры из США, Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Китая, Венгрии, Белоруссии, Польши, Финляндии, Чехии, Украины, Сирии, Гватемалы, Дании, Австрии, Армении, Израиля, Норвегии, Кыргызстана, Эстонии, Ирака, Казахстана, Таджикистана, Южной Осетии, Аргентины, Италии. В программе также участвуют работы, созданные в ДНР, ЛНР и Приднестровской Молдавской республике.

Фестивальное кино будут показывать бесплатно с 15 по 21 мая в кинотеатре «Муссон», Севастопольском центре культуры и искусств, Балаклавском культурном центре, Библиотеке Толстого, Президентском кадетском училище, Доме офицеров флота и двух ВУЗах: филиале МГУ и в СевГУ.

Председатель жюри фестиваля — азербайджанский кинорежиссер, член Европейской киноакадемии Вагиф Мустафаев

В этом году кроме традиционных конкурсов состоится также международный конкурс киношкол. Судить его будут режиссер Сафарбек Салиев из Таджикистана, венгерский киновед, режиссер-документалист Анна Гереб, российский телеведущий, заслуженный деятель культуры Польской республики Виталий Потемкин и президент Пекинской компании по классической литературе и искусству «Чуаншицзи» продюсер У Цзян.

Одним из основных мероприятий фестиваля станет VII российско-китайский Форум сотрудничества по культуре и туризму, посвященный сопряжению Экономического Пояса Шелкового Пути и Евразийского Экономического Союза . На нем обсудят опыт сотрудничества РФ и КНР в области создания анимационных фильмов, возможности обмена творческой молодежи, сотрудничества профессионалов кино и телевидения и некоторые другие вопросы. Для участия в этом Форуме в Севастополь прибыло около 20 участников из КНР, к показу заявлены 25 документальных фильмов.

Во время фестиваля «Победили вместе» также проходит Первый Севастопольский питчинг дебютантов. На него подано более 70 заявок по двум тематическим категориям: «Победили вместе» и «Сделано в Крыму и Севастополе».

В 2018 году партнером фестиваля стала Ассоциация «Россия — Эмилия — Романья» (Италия). Ее основная миссия укреплять связи между Россией и Италией. Как итог совместной работы в рамках фестиваля, Ассоциация планирует организацию показов российских фильмов в Италии.