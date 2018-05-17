Как изменились и как выглядят теперь актеры популярного в 2000-х сериала «Не родись красивой» 

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Сияющая Пенелопа Крус, дерзкая Кристен Стюарт и другие звезды на открытии Каннского кинофестиваля — 2018

Второй день фестиваля в Каннах: Летучая в «голом» платье едва не затмила Шейк в наряде с глубоким декольте