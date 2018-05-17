Как изменились и как выглядят теперь актеры популярного в 2000-х сериала «Не родись красивой» 

Нелли Уварова Нелли Уварова сыграла в сериале забитую дурнушку Катю с добрым сердцем и большими комплексами, которой никак не удается устроить личную жизнь, а о любимом мужчине приходится только мечтать. Сама актриса вышла замуж за режиссера сериала «Не родись красивой» через несколько месяцев после его выхода на экраны. Брак продлился три года, а сейчас Уварова замужем за актером Александром Гришиным. Супруги растят семилетнюю дочь Ию и полуторагодовалого сына Игната. Нелли Уварова в основном играет в театре, а в прошлом году актриса начала сниматься в комедийном сериале «Адаптация», в котором снова предстала перед зрителями в образе секретарши. Правда, на этот раз сексуальной и горячей. Зовут ее уже не Катя Пушкарева, а Вика Горячева, у нее стильные очки и дерзкая стрижка, а носит она соблазнтельные наряды, подчеркивающие пышный бюст. Правда, в жизни Нелли выглядит гораздо скромнее, свободное время посвящает семье и на светских мероприятиях появляется редко. Ольга Ломоносова Противоположность героини Нелли Уваровой из сериала «Не родись красивой» сыграла Ольга Ломоносова, которой досталась роль начальницы отдела продаж компании «Зималетто» и возлюбленной главного героя Киры Воропаевой. Сейчас актриса снимается в сериалах, играет в театре и растит троих детей. У Ольги и ее гражданского супруга, актера Павла Сафонова, подрастают две дочери — двенадцатилетняя Варвара и семилетняя Александра, а в прошлом году на свет появился сын Федор. Григорий Антипенко Красавец, ловелас, жених Киры Воропаевой, мужчина мечты Кати Пушкаревой, президент «Зималетто» Андрей Павлович Жданов… Главного героя в сериале сыграл Григорий Антипенко, который в жизни совершенно не похож на своего персонажа. Именно эта роль сделала Антипенко известным актером, после чего режиссеры стали часто приглашать его сниматься в кино. Григорий также профессионально занимается альпинизмом и играет в театре. У актера подрастает трое детей — сын Александр от первой жены, а также десятилетний Иван и восьмилетний Федор от бывшей гражданской супруги Юлии Такшиной, роман с которой у него начался во время съемок в сериале «Не родись красивой». В прошлом году у Григория Антипенко случился непродолжительный роман с коллегой, актрисой Татьяной Арнтгольц, с которой они вместе играли в спектакле «Двое на качелях». Юлия Такшина Юлия Такшина тоже воплотила на экране образ, совершенно не соответствующий ее характеру в реальной жизни. В сериале актриса сыграла дерзкую секретаршу-стерву, а на самом деле Юля очень скромная и покладистая девушка. С Григорием Антипенко они расстались друзьями и продолжают вместе растить общих сыновей. Такшина, для которой роль в «Не родись красивой» стала дебютом, сейчас активно снимается в сериалах. Петр Красилов Еще одного ветреного и самовлюбленного героя, вице-президента «Зималетто» и лучшего друга Андрея Жданова Романа Малиновского сыграл Петр Красилов. Впоследствии актер принял участие в шоу «Танцы на льду», снимался в сериалах и не самых известных фильмах, в основном он играет в театре. В прошлом году Красилов, который в жизни совсем не похож на плейбоя (а именно с этим образом он ассоциируется после сериалов «Бедная Настя» и «Не родись красивой»), отметил сорокалетие. У Петра Красилова есть сын Иван от бывшей гражданской жены, актрисы Натальи Селивановой. Cейчас он в браке с актрисой Ириной Шебеко, с которой растит одиннадцатилетнюю дочь Александру. Мария Машкова Дочь известного актера Владимира Машкова Мария, игравшая подругу Кати Пушкаревой, секретаршу Марию Тропинкину, в основном снимается в сериалах, а также вместе с Ольгой Ломоносовой занята в постановке «Театр.doc». Машкова замужем за музыкантом и бизнесменом Александрои Слободяником-младшим, супруги растят двоих дочерей — семилетнюю Стефанию и шестилетнюю Александру. Илья Любимов Главный злодей сериала Илья Любимов, сыгравший Александра Юрьевича Воропаева, который строит козни главному герою, жаждет заполучить в свои руки компанию «Зималетто» и соблазняет героиню Юлии Такшиной, после тридцати лет пересмотрел свое отношение к сексу без обязательств и к жизни в целом, нашел духовного наставника в Псково-Печерском монастыре и начал просить у высших сил «женщину, которая любит церковь, а не рестораны». К моменту встречи с актрисой Екатериной Вилковой он уже два года жил в воздержании. Сейчас супруги воспитывают шестилетнюю дочь Павлу и четырехлетнего сына Петра. Любимов играет в театре «Мастерская П. Фоменко», снимается в сериалах и кино. Фото: instagram, пресс-служба ТНТ, eastnews, globallookpress / Ekaterina Tsvetkova, Gennadii Usoev, Juliya Khanina, starface