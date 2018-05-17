Сергей Пускепалис: «Первые деньги в Москве заработал дворником»

С недавних пор театральный режиссер Сергей Пускепалис буквально прописался и в телевизоре, и на большом экране как актер. В год у него выходит по несколько работ: то исторические «София» с «Золотой Ордой», то комедийные «Карп отмороженный» с «Елками новыми», то тяжелейшая «Частица Вселенной», то приключенческая «Операция „Мухаббат“. Журнал „Телепрограмма“ побеседовал с Пускепалисом, чтобы выяснить, как он справляется с эмоциональными перегрузками космического масштаба. »Командир роты дал подзатыльник и сказал, чтоб я забыл про Афганистан» — Cергей, совсем недавно в эфире прошел сериал «Операция „Мухаббат“, где вы сыграли с Дмитрием Марьяновым — это была предпоследняя его роль. Каким вы запомнили Дмитрия?

— Невероятно обаятельным и деликатным. И это было неожиданное для меня открытие. Я видел его только на экране, никогда не работали вместе. И когда оказались в Ленинских Горках, где снимали эпизоды сериала, я был приятно удивлен — Дмитрий оказался тактичным тонким человеком. Я думал, известнейший актер, рано прославился и уже звезда. Но нет. Ничего подобного. Да и задача у него была посложнее наших — если мы играли вымышленных персонажей, то Дима — реального политика ( Михаила Горбачева . — Авт.). Сомневающегося человека, который не знает, как дальше действовать, этот образ надо было очеловечить.

В сериале „Операция „Мухаббат“ Сергей снялся с Дмитрием Марьяновым, который сыграл Горбачева. Кадр из фильма

— Тема Афганистана коснулась и вас. Вы ведь как раз в те годы служили.

— Так точно. Более того, был туда распределен. В бумагах было указано „команда 25-А“, то есть в Афганистан. А потом вдруг неожиданно поменяли на „команду 50“, то есть военно-морской флот. И я ушел служить — с 1985 по 1988 год провел на флоте. Думаю, с переводом помог Иван Ефимович Драгомирецкий, который занимался с нами начальной военной подготовкой в Саратовском театральном училище.

— Жалеете?

— Я бы так не сказал. Многие мои друзья воевали в Афганистане, кто-то не вернулся. Знаю точно, что молодые люди буквально рвались туда. Писали рапорты, чтобы их направили на службу в Афганистан для выполнения интернационального долга. „Надо помочь братскому народу!“ — говорили мы себе. Наверно, это в нашем менталитете — проявить благородство, спасти. Я тоже, когда начал службу, писал такие рапорты. Пока не пришел командир роты, порвал очередной рапорт, дал подзатыльник и сказал, чтобы я этого больше не делал. Но я туда стремился, да.

— Армейские будни для вас были суровыми?

— Я ощущал воздух свободы, потому что в 1987 году мне разрешили выписывать “ Литературную газету » на корабль! И другие толстые журналы. « Московский комсомолец », выходящий в Риге. Не знаю, хорошо это или плохо. Но разброд и шатания, которые выливались в такие вот небольшие допущения, чувствовались хорошо.

На флоте Пускепалис отслужил три года — с 1985-го по 1988-й. Фото: личный архив

— А потом это завершилось развалом СССР. Как на вас это повлияло?

— Поначалу охватила эйфория, как и всех. Железный занавес рухнул! Мы ведь даже не знали, что там — за ним, кто и как там живет. Другие страны казались иллюзией. И вот настала свобода. Только мы не понимали последствий этой самой свободы… Раньше мы с братом, который живет в Литве до сих пор (отец актера — литовец. — Авт.), спорили, не зная броду, кто главней. Их дом или наш дом? На таком уровне. Теперь брату 53 года. У него трезвый взгляд на вещи и взвешенная позиция. Конечно, он осознает позицию, в которой оказалась Литва. Понимает, что работы в стране нет, многие уезжают. Но как мужчина он не показывает виду, что все плохо и серьезно, и не жалуется. Он держит ситуацию с достоинством.

— В сериале «Частица Вселенной» ваш герой оказывается не просто на орбите, но и внутри любовного треугольника, что раздирает его душу на части. Вы сами с супругой Еленой почти 30 лет вместе. В подобной ситуации приходилось оказываться?

— Конечно, нет. В «Частице» — большой удаче, как я считаю, — это просто предлагаемые обстоятельства. Актерская техника работы. Я представил, что Яшин испытывает сильнейшие чувства к одной героине, при этом любит жену, а вообще-то это все для него остается земной суетой — любови, нелюбови… Главное — выполнить поставленную задачу на орбите. До поры до времени он не сильно придает этому значение. А потом это стало мешать работе, он ощутил двойственность положения, и начались проблемы. Если б работе не помешало — и в ус не дул бы.

— Даже так?! Возникает ощущение, что чувства мерцают в его глазах пострашнее майской грозы.

— Ну не знаю… Мне кажется, именно так.

Актером режиссер Пускепалис стал благодаря сыну: Глеб снимался в кино, а тут и отца заприметили. фото: instagram.com — Вы сами ощущали себя Яшиным до того, как пресловутая актерская слава не настигла вас в 2010 году после выхода фильма «Как я провел этим летом»? Понимали, что отступать из профессии некуда? Вам ведь на тот момент было 44 года.

— Честно скажу: я не усложняю катавасию, связанную с известностью. Мне хватает мнений людей, которыми я дорожу. Остальное — особенности профессии. Сюжеты и темы — обсуждение и популярность, народная любовь — это для зрителей. Лично я ко всем моим персонажам имею очень небольшое отношение. Это мои герои, которые вносят в общество определенные идеи и смыслы. Но это не я, Сергей Пускепалис. Это часть фантазий, не больше. Мне жалко актеров, которые отождествляют себя с персонажами, — любимых и ненавидимых публикой. Я в этом смысле всегда был совершенно спокоен.

— Ваш сын заявил о себе много раньше вас — главной ролью в драме «Коктебель», которую он сыграл в 10 лет. Вы бы взяли его на пробы, если бы снимали фильм сами?

— Конечно! У меня есть такая задумка. Совершенно четко роль написана под него (сейчас Глебу Пускепалису 25 лет, он снимался с отцом в сериале «Операция Мухаббат». — Авт.). И я хочу снимать кино как режиссер. Просто все упирается в деньги — не мне вам говорить, сами все знаете. Работа над кино — это поиск средств. Так что ищем единомышленников для реализации задач. Глеб, уверен, сыграл бы в картине достойно. Никогда не прошу меня хвалить. И всегда готов выслушать — Дома проекты с вашим участием обсуждаются?

— Жена любит смотреть уже готовый фильм. А вот с Глебом обсуждаем что-то крайне редко. У него свои педагоги. Мы можем обменяться несколькими репликами, не подвергая работу глубокому анализу. Понимаем друг друга и без слов. Что хорошо, что плохо.

— Сейчас он для вас кто — советчик, автономная фигура, ребенок?

— Очень большой друг, с которым мы постоянно пересекаемся. И физически, и во взглядах на жизнь.

— С женой вы познакомились в драмкружке при детской комнате милиции. Много приводов у вас было?

— Нет. Я был хорошистом и дисциплинированным парнем. Просто тогда государство активно занималось детьми. Если человек был ярким, выходил за рамки обыденности, для него придумывали занятие. Кипучую энергию направляли в творчество. Таким островком свободы и был театральный кружок, в который я пошел. Некая республика ШКИД под чутким руководством — у нас действовали правила рыцарства, что ли. Взаимовыручка, товарищество и так далее. Были и девчонки, но больше было парней. Это не отъявленные негодяи, это маленькие пассионарии. «Эти фейсбуки высасывают все человеческое» — Помните, когда вы впервые приехали в Москву, чтобы поступать на режиссерский факультет ГИТИСа в «Мастерскую Петра Фоменко»? За какую работу приходилось браться?

— Я был дворником. Это штамп, но да — я подметал, наводил чистоту на улицах Москвы. Этот опыт я переосмыслил в проекте «А у нас во дворе» (Пускепалис сыграл полицейского на пенсии, влюбившегося в красивую уборщицу из Азии. — Авт.). Еще я был постановщиком шоу в модельном агентстве. Работал с красивыми девушками. До сих пор благодарю те времена! Эти ребята в сложные времена позволили мне заниматься профессией. Я выстраивал скетчи, мизансцены, придумывал сюжеты, ставил их с помощью аниматоров. И зарабатывал приличный гонорар, которого хватало, чтобы жить и учиться в Москве.

— Фоменко учил вас испытывать восторг от жизни. Когда такое было в последний раз?

— Зимняя Олимпиада в Сочи, 2014 год. Честно скажу — балдел! И архитектура, и церемонии, и уровень организации, и подход, и внимание. Чудо. А вообще таких событий не так много случается. В тот раз это был праздник жизни. На одном дыхании посмотрел соревнования.

— В Фейсбуке, Инстаграме и других соцсетях ваш профиль найти не удалось. Это маскировка? Сергей Пускепалис на самом деле по ночам сидит в интернете под псевдонимом?

— Ничего подобного. Это осознанная позиция. Я привык видеть или слышать человека, понимать, кто это. А так — делиться сокровенным неизвестно с кем, зачем это? Космос отапливать? Я человека не знаю, он меня тоже. При этом пишет что в голову взбредет. Информационная поляна — огромное человеческое заблуждение. Перевертыш. Люди не стремятся общаться друг с другом, подружиться, наоборот — человеческую энергию уводят в свисток. Эти фейсбуки высасывают все человеческое. От лукавого.

— Может, вы просто чаще ждете одобрения от близких, чем готовы воспринимать критику со стороны?

— Нет, я никогда не прошу меня хвалить. И всегда готов выслушать. Просто всегда стараюсь сделать так, чтобы не огорчить близких. Причем это происходит ненамеренно, а на интуитивном уровне.

— Сейчас вам 52 года, вы чрезвычайно востребованны и практически не вылезаете со съемочной площадки. Но если все же оглянуться, каким был путь Сергея Пускепалиса?

— Он дался мне непросто — я бы так сказал. Иногда приходилось продираться и прикладывать усилия. Как и всем.