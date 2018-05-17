Ещё
Телесериал «Кровавая барыня» Егора Анашкина стал победителем конкурса «Народный рейтинг»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Телесериал «Кровавая барыня» Егора Анашкина стал победителем конкурса «Народный рейтинг» 

ТАСС 41 минуту назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Телесериал «Кровавая барыня» ("Салтычиха") режиссера Егора Анашкина стал победителем конкурса «Народный рейтинг», который ежегодно проводится среди телезрителей. Торжественная церемония вручения награды прошла в среду на закрытии фестиваля «Виват кино России» в Петербурге в Молодежном театре на Фонтанке.
"Я благодарю зрителей за этот выбор. Это была очень тяжелая работа, и я рад, что она вознаграждена теми, для кого она делалась", — сказал от имени киногруппы генеральный продюсер сериала Илья Неретин.
Российская художественная 16-серийная картина «Кровавая барыня» снята в 2018 году по мотивам биографии помещицы Дарьи Салтыковой, которая вошла в историю как одна из самых жестоких убийц и была прозвана Салтычихой.
За исполнение главной женской роли в этой картине телезрители отметили большинством голосов работу актрисы Юлии Снигирь.
Приза за лучшую мужскую роль удостоен Александр Дьяченко, снявшийся в сериале «Осколки» режиссера Владимира Нахабцева. Получая награду, актер адресовал свою благодарность старшим коллегам, которые в этот же вечер получали призы за вклад в кинематограф. «Спасибо за ваше творчество, за то, что мне было у кого учиться», — сказал он.
В конкурсе «Народный рейтинг» участвовало тридцать сериалов прошлого и нынешнего годов. Голосование по трем номинациям проходило среди читателей журнала «Панорама ТВ», который уже четверть века сотрудничает с фестивалем «Виват кино России». За это плодотворное многолетнее партнерство редакция журнала также оказалась отмеченной специальным призом дирекции фестиваля.
ТАСС: последние новости
На фестивале "Виват кино России!" в Петербурге прошла премьера фильма "Первые" Новая часть "Мстителей" снова стала лидером российского проката по итогам выходных "Русские Сезоны" представляют ХII Фестиваль российского искусства в Бари
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло48
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу4
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования82
Тест: крутой путешественник или неопытный турист?
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы7
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
06:04
«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе
Концерты
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
04:40
Куда пропал Малежик
Концерты
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение