Телесериал «Кровавая барыня» Егора Анашкина стал победителем конкурса «Народный рейтинг»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Телесериал «Кровавая барыня» ("Салтычиха") режиссера Егора Анашкина стал победителем конкурса «Народный рейтинг», который ежегодно проводится среди телезрителей. Торжественная церемония вручения награды прошла в среду на закрытии фестиваля «Виват кино России» в Петербурге в Молодежном театре на Фонтанке.

"Я благодарю зрителей за этот выбор. Это была очень тяжелая работа, и я рад, что она вознаграждена теми, для кого она делалась", — сказал от имени киногруппы генеральный продюсер сериала Илья Неретин

Российская художественная 16-серийная картина «Кровавая барыня» снята в 2018 году по мотивам биографии помещицы Дарьи Салтыковой , которая вошла в историю как одна из самых жестоких убийц и была прозвана Салтычихой.

За исполнение главной женской роли в этой картине телезрители отметили большинством голосов работу актрисы Юлии Снигирь

Приза за лучшую мужскую роль удостоен Александр Дьяченко , снявшийся в сериале «Осколки» режиссера Владимира Нахабцева . Получая награду, актер адресовал свою благодарность старшим коллегам, которые в этот же вечер получали призы за вклад в кинематограф. «Спасибо за ваше творчество, за то, что мне было у кого учиться», — сказал он.

В конкурсе «Народный рейтинг» участвовало тридцать сериалов прошлого и нынешнего годов. Голосование по трем номинациям проходило среди читателей журнала «Панорама ТВ», который уже четверть века сотрудничает с фестивалем «Виват кино России». За это плодотворное многолетнее партнерство редакция журнала также оказалась отмеченной специальным призом дирекции фестиваля.