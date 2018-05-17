7 фильмов о танцах, после просмотра которых захочется научиться танцевать 

Для кого-то танец просто хобби, кому-то не хватает в повседневной жизни движения и эмоций, а для кого-то танец — целая жизнь! Наша подборка из 7 фильмов о том, как страсть к танцу может повлиять на жизнь, изменить её и подарить незабываемые эмоции.7 фильмов о танцах, после просмотра которых захочется научиться танцеватьТанец-вспышка (1983)
Этот фильм имел огромный успех в СССР в 80-х годах. Пластинки с саундтреком, за который композитор получил премию «Оскар».
разлетались, как «горячие пирожки», а знаменитую сцену сдачи
экзамена из фильма использовали за основу многие артисты в своих клипах,
включая Дженифер Лопес и Джерри Холлиуэл.
Сюжет рассказывает о милой, скромной, неуверенной, но очень трудолюбивой и талантливой девушке Александре, которая с детства мечтает танцевать и хочет
поступить в престижную танцевальную консерваторию.
Днём она работает на заводе, а вечером вынуждена подрабатывать в ночном клубе.
Именно там её и замечает Ник Харли. Молодой и богатый поклонник сделает всё,
чтобы помочь Алекс поверить в себя и достичь своей цели.
Шоу Герлз (1995)
Фильма Пола Верховена. Очень интересная судьба у этой кинокартины —
сначала она не была признана прессой и критиками. Её даже «удостоили»
премии «золотая малина» (антинаграда, отмечающая худшие достижения в кино), а спустя 5 лет, в той же премии «золотая малина»,
признали «Худшим фильмом 90-х». Но, со временем, картина стала настоящим культовым хитом!
Фильм рассказывает о жёсткой, беспощадной конкуренции в шоубизнесе. Молодая танцовщица Номи приезжает в Лас-Вегас, в поисках красивой жизни.
Сначала, с помощью новой подруги, она устраивается в дешёвый стриптиз-клуб, но вскоре, та же подруга помогает Номи попасть за кулисы настоящего шикарного шоу,
где она случайно знакомится с примой и звездой шоу Кристалл. С этого момента
начинается противостояние между двумя танцовщицами и в жизни, и на сцене.
Лихорадка
субботнего вечера (1977)
Этот музыкальный фильм имел ошеломляющий успех, и до сего времени,
является одним из основоположников популяризация музыки стиля «диско»,
а Джону Траволте, главная роль в фильме принесла мировую славу.
Картина была в пяти номинациях премии «Золотой глобус» и в одной
премии «Оскар». В 2010 году, фильм внесён в «Национальный реестр фильмов» Америки. Саундтрек к фильму, в исполнении Bee Gees, стал в США 15 раз платиновым и выиграл «Грэмми» в номинации «альбом года».
Сюжет фильма рассказывает о жизни простого, молодого парня Тони Манеро,
который всю неделю работает в маленьком магазинчике и с нетерпением ждет
каждую субботу, чтобы поехать на танцевальные вечера и полностью раствориться в музыке и танце!
Идеально
(1985)
Фильм вышел во времена начала популярности аэробики и фитнесс-клубов среди
американцев.
В главных ролях снялись Джеми Ли Кёртис и Джон Траволта.
Инструктор по аэробике Джесси, бывшая олимпийская чемпионка по плаванию, с большой неприязнью относится с журналистам. По иронии судьбы, за ней начинает
ухаживать Адам — журналист из Нью Йорка, но помимо симпатии к Джесси, у Адама
есть и иной интерес.
Грязные
танцы (1987)
Один из самых романтичных фильмов с участием Патрика Суэйзи.
Саундтрек к фильму стал платиновым диском, получил премию «Оскар» и "Золотой глобус".
Действие фильма происходит в 1963 году в пансионате. Френсис — младшая дочь
уважаемого доктора, которую все в семье зовут просто Бейби, добра, наивна и полна решимости изменить мир к лучшему. В пансионате она знакомится с харизматичным танцором Джонни, вынужденным подрабатывать, оказывая услуги
богатым гостям пансионата. Стечением обстоятельств, Френсис оказывается
вовлечена в некую авантюру — она должна заменить профессиональную партнёршу
Джонни на важном танцевальном конкурсе. Так начинается нежная и очень
романтическая история любви двух, вроде бы, очень разных людей.
Шаг вперед (2006)
Музыкальная молодёжная мелодрама.
Тайлер и Нора не мыслят своих жизней без танца. К своим целям они идут разными
дорогами, но, в определённый момент, их пути пересекаются. Музыка, движение, любовь, разочарования и ненависть — через всё приходится
пройти героям фильма, чтобы обрести своё счастье.
Фильм имеет продолжение — «Шаг вперёд 2»; «Шаг вперёд 3»;
"Шаг вперёд 4"; «Шаг вперёд: Всё или ничего».
Держи
ритм (2006)
Фильм с Антонио Бандерасом в главной роли основан на реальных событиях.
Картина рассказывает об известном в США профессиональном танцоре и преподавателе бальных танцев Пьере Дюлэйне.
Танцор становится учителем бальных танцев для хулиганов в обычной школе
Нью-Йорка и пытается раскрыть в ребятах чувство прекрасного. И ученикам, и самому учителю приходиться идти на уступки, чтобы понять и почувствовать друг
друга. Победой для них становится вера в себя бывших хулиганов и участие в ежегодных соревнованиях по бальным танцам.
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