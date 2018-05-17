7 фильмов о танцах, после просмотра которых захочется научиться танцевать

Для кого-то танец просто хобби, кому-то не хватает в повседневной жизни движения и эмоций, а для кого-то танец — целая жизнь! Наша подборка из 7 фильмов о том, как страсть к танцу может повлиять на жизнь, изменить её и подарить незабываемые эмоции.7 фильмов о танцах, после просмотра которых захочется научиться танцеватьТанец-вспышка (1983)

Этот фильм имел огромный успех в СССР в 80-х годах. Пластинки с саундтреком, за который композитор получил премию «Оскар».

разлетались, как «горячие пирожки», а знаменитую сцену сдачи

экзамена из фильма использовали за основу многие артисты в своих клипах,

включая Дженифер Лопес и Джерри Холлиуэл.

Сюжет рассказывает о милой, скромной, неуверенной, но очень трудолюбивой и талантливой девушке Александре, которая с детства мечтает танцевать и хочет

поступить в престижную танцевальную консерваторию.

Днём она работает на заводе, а вечером вынуждена подрабатывать в ночном клубе.

Именно там её и замечает Ник Харли . Молодой и богатый поклонник сделает всё,

чтобы помочь Алекс поверить в себя и достичь своей цели.

Шоу Герлз (1995)

Фильма Пола Верховена . Очень интересная судьба у этой кинокартины —

сначала она не была признана прессой и критиками. Её даже «удостоили»

премии «золотая малина» (антинаграда, отмечающая худшие достижения в кино), а спустя 5 лет, в той же премии «золотая малина»,

признали «Худшим фильмом 90-х». Но, со временем, картина стала настоящим культовым хитом!

Фильм рассказывает о жёсткой, беспощадной конкуренции в шоубизнесе. Молодая танцовщица Номи приезжает в Лас-Вегас, в поисках красивой жизни.

Сначала, с помощью новой подруги, она устраивается в дешёвый стриптиз-клуб, но вскоре, та же подруга помогает Номи попасть за кулисы настоящего шикарного шоу,

где она случайно знакомится с примой и звездой шоу Кристалл. С этого момента

начинается противостояние между двумя танцовщицами и в жизни, и на сцене.

Лихорадка

субботнего вечера (1977)

Этот музыкальный фильм имел ошеломляющий успех, и до сего времени,

является одним из основоположников популяризация музыки стиля «диско»,

Джону Траволте , главная роль в фильме принесла мировую славу.

Картина была в пяти номинациях премии «Золотой глобус» и в одной

премии «Оскар». В 2010 году, фильм внесён в «Национальный реестр фильмов» Америки. Саундтрек к фильму, в исполнении Bee Gees, стал в США 15 раз платиновым и выиграл «Грэмми» в номинации «альбом года».

Сюжет фильма рассказывает о жизни простого, молодого парня Тони Манеро,

который всю неделю работает в маленьком магазинчике и с нетерпением ждет

каждую субботу, чтобы поехать на танцевальные вечера и полностью раствориться в музыке и танце!

Идеально

(1985)

Фильм вышел во времена начала популярности аэробики и фитнесс-клубов среди

американцев.

В главных ролях снялись Джеми Ли Кёртис и Джон Траволта.

Инструктор по аэробике Джесси, бывшая олимпийская чемпионка по плаванию, с большой неприязнью относится с журналистам. По иронии судьбы, за ней начинает

ухаживать Адам — журналист из Нью Йорка, но помимо симпатии к Джесси, у Адама

есть и иной интерес.

Грязные

танцы (1987)

Один из самых романтичных фильмов с участием Патрика Суэйзи

Саундтрек к фильму стал платиновым диском, получил премию «Оскар» и "Золотой глобус".

Действие фильма происходит в 1963 году в пансионате. Френсис — младшая дочь

уважаемого доктора, которую все в семье зовут просто Бейби, добра, наивна и полна решимости изменить мир к лучшему. В пансионате она знакомится с харизматичным танцором Джонни, вынужденным подрабатывать, оказывая услуги

богатым гостям пансионата. Стечением обстоятельств, Френсис оказывается

вовлечена в некую авантюру — она должна заменить профессиональную партнёршу

Джонни на важном танцевальном конкурсе. Так начинается нежная и очень

романтическая история любви двух, вроде бы, очень разных людей.

Шаг вперед (2006)

Музыкальная молодёжная мелодрама.

Тайлер и Нора не мыслят своих жизней без танца. К своим целям они идут разными

дорогами, но, в определённый момент, их пути пересекаются. Музыка, движение, любовь, разочарования и ненависть — через всё приходится

пройти героям фильма, чтобы обрести своё счастье.

Фильм имеет продолжение — «Шаг вперёд 2»; «Шаг вперёд 3»;

"Шаг вперёд 4"; «Шаг вперёд: Всё или ничего».

Держи

ритм (2006)

Фильм с Антонио Бандерасом в главной роли основан на реальных событиях.

Картина рассказывает об известном в США профессиональном танцоре и преподавателе бальных танцев Пьере Дюлэйне.

Танцор становится учителем бальных танцев для хулиганов в обычной школе

Нью-Йорка и пытается раскрыть в ребятах чувство прекрасного. И ученикам, и самому учителю приходиться идти на уступки, чтобы понять и почувствовать друг

друга. Победой для них становится вера в себя бывших хулиганов и участие в ежегодных соревнованиях по бальным танцам.

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