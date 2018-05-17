Уикенд Большого фестиваля мультфильмов

С 25 по 27 мая в кинотеатре Октябрь пройдут показы лучших короткометражных и полнометражных мультфильмов из программы Большого фестиваля мультфильмов, а также пресс-конференция с Петсоном и Финдусом, встреча с путешественником и режиссером Леонидом Кругловым и мастер-класс по созданию комиксов.

В программе:

Петсон и Финдус. Маленький мучитель — большая дружба.

26 мая (суббота) в 15:00 — показ фильма и пресс-конференция с Петсоном и Финдусом. Купить билет

Большой злой Лис и другие сказки

26 мая (суббота) в 17:30показ фильма и мастер-класс по созданию комиксов

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Далеко на Север

27 мая (воскресенье) в 15:00 показ фильма и встреча с путешественником Леонидом Кругловым

Фильм-приклчение

Хулиганские сказки

27 мая (воскресенье) в 17:30 Купить билет

Фестиваль начинается в 22.00 25 мая показом мультфильмов на Большой ночи анимации (18+).