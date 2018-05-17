Уикенд Большого фестиваля мультфильмов 

С 25 по 27 мая в кинотеатре Октябрь пройдут показы лучших короткометражных и полнометражных мультфильмов из программы Большого фестиваля мультфильмов, а также пресс-конференция с Петсоном и Финдусом, встреча с путешественником и режиссером Леонидом Кругловым и мастер-класс по созданию комиксов.
В программе:
Петсон и Финдус. Маленький мучитель — большая дружба.
26 мая (суббота) в 15:00 — показ фильма и пресс-конференция с Петсоном и Финдусом. Купить билет
Большой злой Лис и другие сказки
26 мая (суббота) в 17:30показ фильма и мастер-класс по созданию комиксов
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Далеко на Север
27 мая (воскресенье) в 15:00 показ фильма и встреча с путешественником Леонидом Кругловым
Фильм-приклчение
Хулиганские сказки
27 мая (воскресенье) в 17:30 Купить билет
Фестиваль начинается в 22.00 25 мая показом мультфильмов на Большой ночи анимации (18+).