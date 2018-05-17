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Стоп, снято! Владимир Алеников — о том, куда подевалось детское кино
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Стоп, снято! Владимир Алеников — о том, куда подевалось детское кино 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Его «Приключения Петрова и Васечкина» и «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» неизменно собирают зрителей у экранов. Алеников творит и для взрослой аудитории: фильм «Биндюжник и король» стал первым и пока единственным мюзиклом в российском кинематографе. Он работал в Голливуде, снимал кино, учил студентов, сейчас делает это на родине. Как театральный режиссёр ставит спектакли, пишет книги.
Корреспондент «АиФ в Омске » встретилась с заслуженным деятелем искусств РФ Владимиром Алениковым, чтобы поговорить о кино, литературе, театре и новых проектах.
Наталья Корнеева, АиФ в Омске: Владимир Михайлович, часто ли вас приглашают на такие фестивали, как в Омске?
Владимир Алеников: Часто. Я возглавляю жюри, провожу мастер-классы, отбираю студентов для академии Никиты Михалкова, где преподаю. К счастью, документальное кино развивается, бывают приятные неожиданные сюрпризы. Хочу сказать, что фестиваль всегда стимулирует, а международный тем более, и ни один не проходит бесследно. Это новые контакты, совместные проекты. Для авторов это, пожалуй, единственный путь пообщаться со зрителем, выйти на аудиторию. Их фильмы не покажут в прокате, а ведь отклик важен любому творческому человеку.
Сейчас уже, к сожалению, не существует Центральной студии документальных фильмов, которая была организована в 1927 году. Хотя это знаменитый российский бренд — единственная студия в стране, получившая «Оскар». Киноакадемия наградила её за хронику Второй мировой войны. Я был в течение семи лет художественным руководителем студии. Правление студии, куда входили такие знаменитости, как Рязанов, Тодоровский, Мирошниченко, к кому только ни обращалось, к сожалению, ничего не помогло.
— Наверное, то же самое касается и детского кино?
ДЕТСКОЕ КИНО — САМАЯ ВАЖНАЯ ЧАСТЬ КИНЕМАТОГРАФА
— С детским кино другая проблема. Наша власть никак не может понять то, что понимала советская: детское кино — самая важная часть кинематографа, в него требуется гораздо больше вложений и усилий, чем во взрослое. Раньше существовала студия им. М. Горького, Одесская киностудия, которые специализировались на кино для детей и подростков. Снималось 70-80 картин в год, и при такой высокой конкуренции, разумеется, появлялись замечательные ленты. Представьте, на подготовительный период обыч­ного фильма давалось два-три месяца, на детский — до полугода. Все понимали, как это трудно. На взрослое кино плёнку выдавали в соотношении 1:3, на детское — 1:15.
Сейчас на фильмы для детей дают меньше денег, чем на взрослые картины, хотя это нонсенс. Во всём мире детское, семейное кино — громадный источник дохода, абсолютно коммерческий жанр, а у нас пустующая ниша. По ТВ его тоже не показывают, потому что есть закон, который запрещает транслировать рекламу в детских передачах. Получается замкнутый круг.
Петров, Васечкин, Онегин и другие
— Мы любим фильмы про Васю Петрова и Петю Васечкина, есть их истории и в книжном формате. Когда ждать следующих книжек?
— В последние годы вы­шло пять новых книг. Это «Петров и Васечкин в стране Эргония» (в Антарктиде), «Петров и Васечкин в Африке», «Новые приключения Петрова и Васечкина в Колумбии», «Весёлые приключения Петрова и Васечкина». А последняя вышла в декабре 2017 года, называется «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа». Они там по­пали в XIX век и пытаются спасти Лермонтова. По этой книге написан сценарий. Кто знает, может, получится и кино снять.
— Выходит, вам никак не расстаться с этими персонажами?
— Я не могу расстаться с ними! Идёт огромный поток писем, это очень странно для меня. В этом году 1 июня в Петербурге будет большой праздник 35-летия этих картин. Пять лет назад отмечали 30-летие, я даже из пушки стрелял в Петропавловской крепости по этому поводу. Казалось бы, какое дело сегодняшним детям и подросткам до этих персонажей? Тем не менее на сайт www.vasechkin.ru каждый день заходят новые посетители и продолжают приходить письма. Некоторые такие щемящие, задевающие душу. Недавно мне написала девочка 13 лет. Она открыла этих героев, и это лучшее, что с ней произошло. В какой-то момент я понял, что обязан откликнуться на просьбы моих читателей и зрителей о продолжении приключений их любимых героев.
— Получается, это у вас такой социальный заказ, а совсем не государственный… Вы автор сценария, режиссёр, писатель. А в какой ипостаси вам проще всего?
— Во всех своих фильмах, спектаклях, книжках я автор и режиссёр, занимаюсь авторским кино и авторской театральной постановкой.
— То есть по Пушкину вы не можете поставить спектакль?
— Что значит «не могу»? Могу и ставлю. В планах две оперы — «Евгений Онегин» и «Фрау Шиндлер». Правда, в обеих постановках я автор либретто.
— В «Онегине» герои будут хотя бы в костюмах того века? Очень пугают новомодные постановки.
— Это необычная затея, мы постараемся соединить оперу и драму. И это не совсем «Онегин», это и «Пиковая дама» тоже. Главную роль будет играть Любовь Казарновская. Осенью ожидается премьера оперы «Фрау Шиндлер». Это история жены легендарного Оскара Шиндлера. В великом фильме Спилберга «Список Шиндлера» она выпала из повествования, а ведь фрау Шиндлер играла важнейшую роль во всей этой истории. Это американская опера, впервые ставится в России. Покажем её 17 ноября на сцене театра им. Станиславского и Немировича-Данченко в Москве. «Евгения Онегина» репетируем, будем ставить в Ярославском театре им. Ф. Волкова.
Первый русский
— Как вы оказались в Ярославском театре?
— Я часто бываю под Ярославлем, там есть такое замечательное место — Вятское. Это историко-культурный комплекс, потрясающее село, где существует не меньше дюжины уникальных музеев. Замечательные люди всем этим руководят — бизнесмен, лауреат Государственной премии Олег Жаров и его жена, директор комплекса Лариса Коваленко. Там мы встретились и разговорились с директором Волковского театра Юрием Итиным, предложение было от него и от худрука театра Евгения Марчелли. Я предложил им несколько своих пьес на выбор, они выбрали «Девушку для прощаний». Премьера этого спектакля только что состоялась.
— Если поступит такое предложение из других театров, вы согласитесь? Из Омска, например?
— Конечно, ведь омский драматический театр знаменитый. На днях читал прекрасную рецензию на его спектакль, который представляли на «Золотой маске».
— И рассказать вам об Омске есть кому, в Ярославле работает Евгений Марчелли, он возглавлял драматический театр…
— И Марчелли, и Владимир Майзингер, и Настя Светлова.
— У вас снимались и наши земляки Любовь Полищук, Владимир Дворжецкий.
— Дворжецкий — уникальный артист. В то время когда я его снимал, он был суперзвездой. А мой фильм «Сад» был по сути любительский, делался вне государственной монополии. И Дворжецкий работал бесплатно, прилетал из Питера, где тогда снимали «Землю Санникова», поздно вечером ко мне в Москву и ночью снимался у меня. А утром улетал обратно. Воспоминания о нём благодарные и восторженные.
— В Омске вы побывали в доме Колчака. Мог бы он стать героем вашего фильма или книжки?
— Я не настолько влезал в эту историю, чтобы задумать проект, но адмирал Колчак обладал целым рядом человеческих достоинств, что, конечно же, вызывает интерес, а Омск был Третьей столицей России. Я думаю, эта история ещё не раз станет основой для фильмов и книг.
— Что вы сейчас снимаете?
— Заканчиваю фильм «Странники терпения» по своему одно­имённому роману. Речь в нём идёт о том, что такое творчество и искусство, мы задаёмся вопросом: совместны ли гений и злодейство? Как известно, Пушкин считал, что несовмест­ны, я убеждён в обратном. Это сложная драматическая история знаменитого фотографа и его юной глухонемой фотомодели, по жанру психологический триллер. В главных ролях снялись Константин Лавроненко и юная польская актриса Майя Сопа. Премьера уже скоро.
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