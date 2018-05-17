Великий и ужасный. Ларс Фон Триер вновь вызвал скандал в Каннах

В Каннах после семилетнего перерыва была представлена картина одного из самых скандальных кинорежиссеров современности Ларса Фон Триера . Фильм «Дом, который построил Джек», рассказывающий о серийном маньяке, убившем несколько десятков жертв, вызвал негодование у посетителей кинофестиваля.

Во время премьеры зал покинули почти 100 человек, которые позже заявили о том, что они испытали отвращение от сцен насилия и позиции автора, сформулировавшего в своем произведении идею о крайностях творчества.

Вообще стоит вспомнить, что последние фильмы Триера не раз вызывали бурные дискуссии в обществе. И «Нимфоманка», и «Меланхолия», и «Антихрист» являлись в какой-то мере картинами провокационными. К слову, как раз из-за «Меланхолии» режиссер стал персоной нон-грата на главном ежегодном событии из мира кино. После показа картины в 2011 году во время пресс-конференции Триер позволил себе шутку, в которой он выразил симпатию к Гитлеру, организаторы фестиваля перестали приглашать его к участию.

И вот, спустя семь лет датчанин вернулся на ковровую дорожку французского города на Лазурном побережье. Во многом «Дом, который построил Джек» и стал высказыванием именно об этом — об индивидуальности художника и его непризнанности обществом. Однако, далеко не все, кто увидел ленту, оценили ее задумку.

Сразу же после показа в Twitter и других социальных сетях пользователи начали делиться своими впечатлениями о кровавой и необычной в своем воплощении трагикомедии.

«Новое творение Ларса Фон Триера запомнится мне как один из самых неприятных походов в кино за всю мою жизнь», — написал один из комментаторов.

«Только что вышел с показа «Дома, который построил Джек». Отвратительно. Претенциозно. Тошнотворно. Патетично. Похоже на пытку», — считает другой зритель.

«Ушел с новой премьеры Ларса Фон Триера. Мерзкий фильм. Его не нужно было снимать. Актеры также не заслуживают похвалы за эту работу», — пишет третий.

«Ушла с премьеры фильма Ларса Фон Триера в Каннах 2018, потому что наслаждение тем, как убивают детей, не заслуживает называться искусством или развлечением».

«Поговорил с несколькими зрителями фильма Триера в Каннах: «Он уродует Райли Кио, детей… Мы все пришли туда в строгих нарядах чтобы посмотреть это?»»

Однако, не все зрители получили исключительно негативные впечатления от просмотра. Нашлись и те, кто обнаружил в задумке датчанина глубину, соседствующую с особым художественным стилем.

«„Дом, который построил Джек» стал еще одним путешествием на бойню, где подсознательные тревоги Триера превращаются в образец самокритики, прикрытой извинением за несдерживаемое насилие, которое сопровождает процесс творчества. Концовка просто потрясающая, очень жаль это признавать, но мне очень понравился фильм».

«Если в «Нимфоманке» он рассуждал о бессмысленности душевных исканий, здесь Триер выстраивает великолепную метафору по теме убийства. Сумасшедший фильм от сумасшедшего человека, и он прекрасен».

Но что касается оценок кинокритиков, успевших написать материалы про скандальный триллер, в данный момент преобладает количество отрицательных рецензий. На сайте Metacritic, который позволяет отслеживать средний балл с учетом оценок в прессе, у «Дома, который построил Джек» стоит 43 балла из 100 возможных. Подобные оценки как правило сопровождают премьеры откровенно слабых картин. Из 14 рецензий восемь обладают оценкой в пять баллов из десяти, еще три окрашены в красный цвет, что обозначает полный провал — три балла.

Вот несколько отрывков из текстов зарубежных изданий:

«Пожалуй, «Дом, который построил Джек» — это скрытый призыв окружающих о помощи. Просьба остановить вас, спасти вас от самих себя и от внутренних демонов, которые раздирают вас изнутри. Может быть на этот раз нам стоит помочь Триеру в этом?» У этой рецензии стоит оценка в ноль баллов.

«Двухчасовая садистская порнография, наполненная саморефлексией и попытками спровоцировать зрителя, за которыми не стоит ничего более».

«Это довольно скучный фильм. Триер любит манипулировать нами, используя для этого яркие и неприятные сцены, при этом он пытается проникнуть внутрь нашей души и говорит, говорит, говорит. Но в то время как о насилии действительно напишут в газетах, его болтовня обнажает пустоту фильма».

«Скучная и душещипательная попытка Триера вызвать сочувствие к жалкому мировосприятию безумного героя, который на самом деле передает собственный взгляд на мир автора, что не может не вызвать жалости к самовлюбленному режиссеру»

Оценки русскоязычных авторов оказались более положительными. Стоит отметить, что их статистика не была учтена на Metacritic, однако была подсчитана другим сервисом. По оценкам критиков из России фильм пока получил среднюю оценку в 69 баллов. Три издания поставили картине по пять баллов из десяти, что является самой низкой оценкой. Большинство же журналистов посчитали работу датчанина удачной.

Фильм, прокатчиками которого у нас выступят компании A-One Films и RWV Films, пока не обладает датой выхода на экраны в России. Однако, согласно информации о том, что в Дании прокат намечен на ноябрь текущего года, справедливо предположить, что тогда же он посетит и российские кинотеатры.