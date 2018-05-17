В Канне вспоминают триумф ленты «Летят журавли», удостоенной «Золотой пальмовой ветви»

КАНН, 17 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов /. Франция вспоминает 11-й Каннский фестиваль (1958), отмеченный в разгар «холодной войны» самым большим триумфом советского кино. В эти дни исполняется шестьдесят лет со времени присуждения картине «Летят журавли», поставленной на «Мосфильме», главной фестивальной награды — «Золотой пальмовой ветви».

В день награждения победителей фестиваля, 18 мая 1958 года, по итогам конкурса французский драматург Марсель Ашар объявил залу: «Жюри полнометражных кинолент присуждает „Золотую пальмовую ветвь“ фильму „Летят журавли“ (СССР), за совокупность художественных и гуманных качеств. Мы хотели бы подчеркнуть исключительный вклад, который внесла своей игрой мадемуазель Татьяна Самойлова ».

Картина «Мосфильма», навсегда вошедшая с тех пор в золотую коллекцию Каннского фестиваля, оказалась на конкурсе благодаря режиссеру Клоду Лелушу, известному, в том числе фильмом «Мужчина и женщина» (Un homme et une femme). О том, как это произошло, рассказал ТАСС сам Лелуш.

Прибыв впервые в Россию летом 1957 года в качестве оператора документального кино, чтобы снимать Москву в дни Всемирного фестиваля молодежи и студентов, Лелуш по стечению обстоятельств оказался на Мосфильме. Режиссер Михаил Калатозов , который работал в павильоне, пригласил 20-летнего гостя из Франции присутствовать на съемках картины «Летят журавли».

"Я и сейчас могу пересказать каждый эпизод этого фильма", — сказал Лелуш. По его словам, режиссура Калатозова, актерские работы Татьяны Самойловой и Алексея Баталова «потрясли его до глубины души». Вернувшись из Москвы, 20-летний оператор рекомендовал картину дирекции Каннского фестиваля. «Этот фильм — настоящий шедевр, — заверил Лелуш устроителей конкурса на Лазурном берегу. — Он способен завоевать мировую аудиторию».

Главные награды

В результате фильм собрал все главные награды фестиваля. Татьяна Самойлова получила приз за лучшую женскую роль. Специальный приз Высшей технической комиссии был присужден за операторскую работу Сергея Урусевского.

Лента Калатозова стала одной из самых успешных картин фестиваля во французском прокате за всю историю. Она собрала во Франции почти 5,5 млн зрителей. Это внимание к советской картине было воспринято как символ оттепели в разгар холодной войны.

Но и сегодня магия этой ленты не стала меньше. Для многих она оказалась одной из главных в жизни. «После фильма „Летят журавли“ я на всю жизнь полюбил Россию», — рассказал в письме в российское посольство в годовщину Победы над фашизмом во Второй мировой войне французский поклонник картины Венсан Паоли.

После триумфа

Самойлова получала много предложений сниматься в иностранных картинах, но ей пришлось довольствоваться немногочисленными совместными постановками. Так, она снялась в советско-французском фильме «Леон Гаррос ищет друга». Его премьера (во французском прокате он шел под названием «Двадцать тысяч лье под землей») одновременно состоялась во Франции и в России в январе 1961 года.

Десять лет спустя после картины «Летят журавли» фильм с участие Самойловой вновь вошел в программу Каннского фестиваля. На этот раз в конкурсе участвовала картина Александра Зархи " Анна Каренина ". Но в год студенческой революции во Франции фестиваль 1968 года был прерван досрочно. И фильм Зархи с Самойловой в главной роли так и не успели показать тогда в Канне.

Гуманистические традиции

В интервью ТАСС графиня Колетт Толстая, возглавляющая французскую «Ассоциацию друзей Льва Толстого », отметила, что считает картину Зархи «очень точным прочтением» романа русского классика. Литературный шедевр экранизировался в мире около 30 раз, в том числе с участием Вивьен Ли Греты Гарбо . «Для меня лучшей исполнительницей роли Анны навсегда останется Татьяна Самойлова», — призналась Толстая.

Во Франции, отметила президент ассоциации, высоко ценили творчество актрисы, впервые покорившей французских зрителей своим исполнением роли Вероники в фильме «Летят журавли». «Эта работа в духе великих гуманистических традиций русского искусства принесла ей славу не только на родине, но и на Западе», — отметила Колетт Толстая.

В 1990 году российская актриса вновь была приглашена в Канн в качестве почетного гостя. Фестиваль устроил ей овацию.