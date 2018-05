Российскую короткометражку наградили в Каннах 

Фильм Игоря Поплаухина разделил второе место с The Storms in Our Blood, снятый режиссером Шен Ди из Китая. Первое место занял короткометражный фильм The Summer of the Electric Lion чилийского режиссера Диего Сеспедеса. Третьей стала картина Inanimate, снятая Люсией Бульгерони из Великобритании.