Миронов висел над Невой ради эффектного кадра 

Снимаясь в фильме Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России», Андрей Миронов отказался от услуг каскадёра и все трюки выполнял сам. Лента была наполнена опасными эпизодами, но это не остановило актёра. В сцене погони он самостоятельно перелезал по пожарной лестницу в легковую машину итальянцев. При этом длина лестницы была 11 метров, а автомобили двигались со скоростью 60 км/ч. В другом эпизоде Миронов спускался с шестого этажа гостиницы «Астория», держась только за ковровую дорожку. Он также снялся в сценах со львом, причём бесстрашно прообщался с хищником три дубля. Ещё один опасный момент случился, когда по сюжету герои перебираются через разведённый мост. Ради крупного плана Андрей Миронов повис над Невой на высоте 15-этажного дома. Наградой за эти старания стала поездка в Италию. В Неаполе снимали сцену, когда персонаж Миронова ныряет на дно Невы, чтобы достать шкатулку с сокровищами. У артиста было всего два съёмочных дня, но он не спешил покидать солнечную средиземноморскую страну и провёл там три недели, развлекаясь по полной.