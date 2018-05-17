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Рома Зверь представит в Екатеринбурге фильм про Виктора Цоя, в котором сыграл одну из главных ролей
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Рома Зверь представит в Екатеринбурге фильм про Виктора Цоя, в котором сыграл одну из главных ролей 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге покажут фильм про Виктора Цоя — «Лето» Кирилла Серебренникова. Премьера пройдёт в Ельцин-центре 6 июня, а фильм представит актёр и музыкант Рома Зверь, который сыграл одну из главный ролей — Майка Науменко.
— У нас планируется пресс-конференция с Ромой Зверем и показ фильма, — рассказали E1.RU в пресс-службе Ельцин-центра. — Сейчас ещё идут согласования, поэтому точного времени и цен ещё нет.
В Ельцин-центре сообщили, что запланирован один показ фильма, будут ли повторные показы — пока неизвестно.
Сам режиссёр фильма сейчас находится под домашним арестом по делу о хищениях в театральной компании «Седьмая студия». По версии следствия, он и другие фигуранты дела похитили из бюджета 133 миллиона рублей, выделенных на театральный проект «Платформа». Но Серебренников, как и большинство его коллег, настаивает на том, что он невиновен.
Фильм про Цоя презентовали на днях на Каннском фестивале, где он вызвал отличные отзывы у критиков и зрителей. В картине рассказано о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года.
Сам Серебренников уже приезжал в Екатеринбург в 2015 году вместе с «Гоголь-центром».
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