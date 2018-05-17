Звезда «Синистера» Джеймс Рэнсон снимется в сиквеле «Оно»

Как сообщает Deadline, американский актер Джеймс Рэнсон («Прослушка», «Синистер») утвержден на роль во второй части хоррора «Оно». Джеймс сыграет повзрослевшего Эдди Каспбрака, роль которого в оригинальном фильме исполнил Джек Дилан Грейзер. К тому же, повзрослевшего Стэнли Уриса («Уайатт Олефф») в сиквеле исполнит Энди Бин («Здесь и сейчас»).

Оригинальная картина «Оно» вышла на большие экраны в начале сентября прошлого года. Фильм заработал 700 миллионов долларов при бюджете в 35 миллионов, за счет чего стал одним из самых кассовых хорроров за всю историю кинематографа.

Российская премьера «Оно 2» назначена 5 сентября 2019 года.