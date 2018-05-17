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В сети появился трейлер фильма про Уитни Хьюстон
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В сети появился трейлер фильма про Уитни Хьюстон 

Fancy Journal 1 час назад
Miramax и Roadside Attractions поделились новым трейлером к байопику «Уитни», посвященному жизни легендарной певицы Уитни Хьюстон.
Уитни Хьюстон является одной из самых успешных исполнительниц за всю историю поп-музыки — она продала более 200 миллионов копий своих альбомов, снялась в нескольких блокбастерах и семь раз подряд занимала первую строчку в американских чартах. Однако все ее достижения были омрачены наркотической зависимостью, которая стала причиной ее смерти 11 февраля 2012 года, когда Хьюстон нашли мертвой в отеле «Беверли Хилтон» в Санта-Монике.
Режиссером фильма выступает лауреат премии «Оскар» Кевин Макдональд. В картине используются уникальные архивные записи, редкие кадры выступлений певицы, невыпущенные записи песен, а также интервью с близкими Уитни. Продюсируют проект оскароносный Саймон Чинн, лауреат премии «Эмми» Джонатан Чинн и Лиза Эрспамер.
Премьера байопика состоялась вчера, 16 мая, на Каннском фестивале. На большие экраны документальный фильм выйдет 6 июля этого года.
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