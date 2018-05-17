Актёру Александру Ленькову исполнилось бы 75 лет 

В четверг, 17 мая, исполнилось бы 75 лет актёру театра и кино, народному артисту России Александру Ленькову. После окончания студии при Театре имени Моссовета Ленькова приняли в труппу этого столичного театра. В нём он служил всю жизнь. Первыми крупными киноработами Ленькова стали фильмы «Ключи от неба» и «Дайте жалобную книгу». В 1980-х актёр сыграл в картинах «Приключения Петрова и Васечкина», «Зимняя вишня» и «Маленькая Вера». За свою 50-летнюю карьеру Леньков выходил на сцену во множестве спектаклей, снялся более чем в 100 кинолентах и сериалах, озвучил десятки персонажей в мультфильмах и компьютерных играх.