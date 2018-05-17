Ещё
Актёру Александру Ленькову исполнилось бы 75 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Актёру Александру Ленькову исполнилось бы 75 лет 

RT на русском 48 минут назад
В четверг, 17 мая, исполнилось бы 75 лет актёру театра и кино, народному артисту России Александру Ленькову. После окончания студии при Театре имени Моссовета Ленькова приняли в труппу этого столичного театра. В нём он служил всю жизнь. Первыми крупными киноработами Ленькова стали фильмы «Ключи от неба» и «Дайте жалобную книгу». В 1980-х актёр сыграл в картинах «Приключения Петрова и Васечкина», «Зимняя вишня» и «Маленькая Вера». За свою 50-летнюю карьеру Леньков выходил на сцену во множестве спектаклей, снялся более чем в 100 кинолентах и сериалах, озвучил десятки персонажей в мультфильмах и компьютерных играх.
RT на русском: последние новости
Что смотреть в кино на этой неделе Критики в Каннах встретили фильм Ларса фон Триера апплодисментами Названа дата открытия музея Эльдара Рязанова в Самаре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло59
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу5
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х1
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра1
Убийца или невиновная: судьба актрисы9
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
06:04
«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе
Концерты
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
04:40
Куда пропал Малежик
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение