Почему второй «Дэдпул» получился лучше первого

В четверг, 17 мая, в российский прокат выходит «Дэдпул 2» — продолжение фильма о приключениях одного из наиболее остроумных и эпатажных супергероев вселенной Marvel. Первая часть, выпущенная на экраны в 2016-м году, стала самой кассовой картиной с рейтингом R (то есть предназначенной исключительно для взрослой аудитории) в истории. У нового «Дэдпула» есть все шансы побить рекорд: сиквел получился лучше оригинала, хотя, казалось бы, второй раз шокировать зрителя теми же «фишками» невозможно. Как создатели киноленты справились с этой задачей — в материале RT.

В четверг, 17 мая, в российский прокат выходит «Дэдпул 2» — продолжение фильма о приключениях Уэйда Уилсона, эпатажного и эксцентричного антигероя комиксов Marvel.

Первый «Дэдпул», появившийся на экранах в 2016 году, произвёл настоящий фурор. Большинство зрителей были приятно удивлены, когда поняли, что картина в корне отличается от блокбастеров такого рода.

Её сюжет выстраивался вокруг жизни обезображенного хамоватого наёмника, а не типичных марвеловских секс-символов — обаятельного Тора или идеального во всех отношениях Капитана Америки. Окружали Уилсона тоже не самые обычные персонажи: подружка — девушка с пониженной социальной ответственностью и товарищи — страшные разгильдяи.

Кроме того, аудитории наконец предложили комедию в чистом виде, не возвышенную супергеройскую ленту, а сатиру на возвышенную супергеройскую ленту (и массу культурных явлений в придачу).

И самое главное: комедия оказалась настолько чёрной, что несовершеннолетних допускали к просмотру исключительно в присутствии взрослых. Так «Дэдпул» стал самой кассовой картиной с рейтингом R в истории и фильмом, у которого просто не могло не быть продолжения.

Съёмки сиквела начались в середине 2017 года. Продюсеры планировали оставить состав команды без изменений, однако вскоре Тим Миллер покинул режиссёрское кресло из-за разногласий с исполнителем главной роли Райаном Рейнольдсом . На замену Миллеру пришёл Дэвид Литч — актёр, решивший попробовать себя в качестве режиссёра всего несколько лет назад. Фанаты стали переживать: сумеет ли создатель «Джона Уика» и «Взрывной блондинки» сохранить дух первого фильма? Много ли «Дэдпул» потеряет с уходом Миллера?

К счастью, с уходом Миллера «Дэдпул» не потерял ничего. И даже приобрёл. Большинство критиков, уже успевших посмотреть творение Литча, единогласны в своём вердикте: сиквел лучше оригинала. Пока — на четыре балла из ста (рейтинг первого фильма на Rotten Tomatoes составляет 83%, а второго — 87% свежести), но не исключено, что со временем этот разрыв лишь увеличится.

Литч действительно умудрился «переплюнуть» Миллера, хотя, казалось бы, эффект неожиданности (или новизны) повторить невозможно — а именно ему во многом обязана успехом лента 2016 года. В этом случае на руку режиссёру сыграло время: новое, как известно, — это хорошо забытое старое. А чтобы забыть старое у зрителей было целых два года, причём сдобренных просмотром однотипных супергеройских боевиков.

Впрочем, следование «политике нетривиальности» не принесло бы существенных плодов, если бы создатели фильма не довели до ума все сильные стороны «Дэдпула».

В целом второй Дэдпул походит на первый, но — с приставкой «более»: более весёлый и ироничный (даже над самими собой сценаристы смеются пуще прежнего), более агрессивный (возьмитесь посчитать отрубленные руки и головы), более динамичный (весь фильм — сплошной экшн), более продуманный (особенно в плане музыки) и более сентиментальный (хотя многие эту особенность относят скорее к минусам, чем к плюсам).

Помимо всего прочего в нём на порядок больше отсылок к массовой культуре и вселенной Marvel, в том числе — так называемых «пасхальных яиц». Ну и, конечно, совершенно обворожительные сцены после титров, неспроста прозванные «лучшими сценами после титров в истории».

Уже известно, что студии приступили к работе над третьей частью фильма. Если изобретательность сценаристов продолжит расти в геометрической прогрессии, сложно представить, что ждёт нас в следующем «Дэдпуле». К слову, Райан Рейнольдс, по совместительству являющийся одним из сценаристов и продюсеров фильма, в интервью «Газете.Ru» предположил, что в центре новой картины будут приключения целой команды супергероев.

«Команда X-Force, которую ждут уникальные приключения. Интересно будет создать новых персонажей, у которых кардинально разнятся взгляды на супергеройство. Дэдпул хорошо работает в любых условиях», — отметил Рейнольдс.