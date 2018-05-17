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Неожиданные подробности продолжения «Звездных войн»
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Неожиданные подробности продолжения «Звездных войн» 

Рамблер 58 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории"
Стало известно, что новый фильм культовой франшизы "Звездные войны" будет посвящен Лэндо Калриссиану — другу Хана Соло.
Точная дата выхода долгожданной премьеры на широкие экраны пока не озвучивается, однако компания Lucasfilm, занимающаяся съемками и их организацией, утверждала, что скорее всего это произойдет в 2020 году.
Кадр из фильма "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории"
Лэндо Калриссиан, администратор Облачного города, появлялся в пятом и шестом эпизодах «Звездных войн», а совсем скоро его можно будет снова увидеть в ленте франшизы — 24 мая на экраны выходит серия о Хане Соло. Правда, в отличие от предыдущих частей, где в образ Лэндо входил Билли Ди Уильямс, в предстоящей его сыграет новый актер — Дональд Гловер.
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