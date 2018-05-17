Неожиданные подробности продолжения «Звездных войн»

Стало известно, что новый фильм культовой франшизы "Звездные войны" будет посвящен Лэндо Калриссиану — другу Хана Соло.

Точная дата выхода долгожданной премьеры на широкие экраны пока не озвучивается, однако компания Lucasfilm, занимающаяся съемками и их организацией, утверждала, что скорее всего это произойдет в 2020 году.

Кадр из фильма "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории"