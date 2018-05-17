Как живут актёры с дефектами внешности

Актёров и актрис часто называют самыми красивыми людьми и присваивают им звания самых привлекательных и самых сексуальных. Но действительно ли внешность звёзд так безупречна? Возможно, они просто научились скрывать свои недостатки? Приглядитесь к знаменитостям, и вы обнаружите, что и они несовершенны.

1. У самой знаменитой блондинки, теледивы Пэрис Хилтон заметно провисает левое веко. Из-за этого на всех фотография глаз выглядит прищуренным.

2. Одна из самых сексапильных кинокрасоток Меган Фокс стардает врождённым заболеванием, замедляющим рост больших пальцев рук. Поэтому ей руки крупным планом не снимают.

3. Певица Ванесса Паради , экс-супруга Джонни Деппа, своего дефекта не стесняется. У девушки имеется заметная щербинка между верхними зубами, но она и не думает её скрывать.

4. Эштону Кутчеру не помешал сделать карьеру врождённый изъян — сросшиеся пальцы на ноге. Впрочем, эта часть тела крайне редко попадает в объектив камеры, так что Эштону не о чем беспокоиться.

5. Актриса Кейт Босуорт — обладательница уникальной особенности, которую сложно называть недостатком: у неё глаза разного цвета.

6. Невероятную красавицу Хэлли Берри постоянно включают в списки самых привлекательных женщин, хотя ей уже за 50. Актриса родилась с шестью пальцами на одной ноге, но это не стало препятствием для получения «Оскара».