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Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
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Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости 

Рамблер 1 час назад
Хороший актёр готов на многое ради полного погружения в образ. Закурить на экране, набрать вес или сильно похудеть, сменить цвет волос или обриться наголо — это лишь часть жертв, которые приносят звезды во имя кинематографа. Впрочем, идут на это не все знаменитости, а только те, кто по-настоящему превращается в персонажа.
1. Дженнифер Энистон неоднократно попадала в списки самых красивых голливудских див. Поклонница здорового образа жизни, Дженнифер уже который год сохраняет отличную физическую форму. Для участия в фильме «Торт» (2014) актриса заметно поправилась и сменила привычный цвет волос на тусклый и невзрачный.
2. Пенелопа Крус в 2004 году в ленте «Не уходи» не постеснялась появиться в самом неприглядном виде: отощавшей, с плохими волосами, а после и с короткой стрижкой, облезлым лаком на ногтях.
3. Ради того, чтобы сыграть убийцу-маньячку в картине «Монстр», вышедшей в 2003 году, Шарлиз Терон поправилась на 15 кг, сбрила брови и носила вставные зубы. На экране она была неузнаваемой, но это преображение оценили не только зрители, но и критики, наградив Шарлиз «Оскаром».
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