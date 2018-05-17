Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости

Хороший актёр готов на многое ради полного погружения в образ. Закурить на экране, набрать вес или сильно похудеть, сменить цвет волос или обриться наголо — это лишь часть жертв, которые приносят звезды во имя кинематографа. Впрочем, идут на это не все знаменитости, а только те, кто по-настоящему превращается в персонажа.

1. Дженнифер Энистон неоднократно попадала в списки самых красивых голливудских див. Поклонница здорового образа жизни, Дженнифер уже который год сохраняет отличную физическую форму. Для участия в фильме «Торт» (2014) актриса заметно поправилась и сменила привычный цвет волос на тусклый и невзрачный.

2. Пенелопа Крус в 2004 году в ленте «Не уходи» не постеснялась появиться в самом неприглядном виде: отощавшей, с плохими волосами, а после и с короткой стрижкой, облезлым лаком на ногтях.