Вышел первый трейлер фильма «Догмэн»

В сети появился первый трейлер драмы Маттео Гарроне «Догмэн», премьера которой состоялась вчера на Каннском кинофестивале.

Сюжет строится вокруг безобидного собачьего парикмахера, которому придется взять на себя смелость противостоять бывшему боксеру, наводящему страх на маленький итальянский городок.

На создание фильма Гарроне вдохновили реальные события, произошедшими в конце 1980-х гг. на окраине Риме. Тогда грумер-наркоман был обвинен в серии жестоких убийств.

Компания A-One Films планирует выпустить «Догмэна» в российский прокат в этом октябре.