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Скрытые послания в ваших любимых мультфильмах
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Скрытые послания в ваших любимых мультфильмах 

Trendymen 1 час назад
Мало кто обращает внимание на второй план в ярких мультфильмах. И совершенно зря: порой аниматоры устраивают такие сюрпризы внимательному зрителю, что просто диву даешься.
Уолт Дисней, к примеру, всегда славился довольно своеобразным чувством юмора. Он безумно любил свое детище, Микки Мауса, и постоянно вставлял в кадр его круглые ушки. Силуэт Микки виден даже в «Пиратах Карибского моря», ну а в мультфильмах студии он и вовсе встречается повсеместно.
Не хуже справляется с загадками и знаменитая студия Pixar. Тут любят пиарить Apple. Приглядитесь внимательнее к мультфильму «Тачки» — у одного из главных героев на капоте виден знакомый всем логотип.
Но все эти хитрости меркнут по сравнению с работой советских и российских аниматоров. Посмотрите, чем пугали нас в детстве!
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