Скрытые послания в ваших любимых мультфильмах

Мало кто обращает внимание на второй план в ярких мультфильмах. И совершенно зря: порой аниматоры устраивают такие сюрпризы внимательному зрителю, что просто диву даешься.

Уолт Дисней , к примеру, всегда славился довольно своеобразным чувством юмора. Он безумно любил свое детище, Микки Мауса, и постоянно вставлял в кадр его круглые ушки. Силуэт Микки виден даже в «Пиратах Карибского моря», ну а в мультфильмах студии он и вовсе встречается повсеместно.

Не хуже справляется с загадками и знаменитая студия Pixar. Тут любят пиарить Apple . Приглядитесь внимательнее к мультфильму «Тачки» — у одного из главных героев на капоте виден знакомый всем логотип.

Но все эти хитрости меркнут по сравнению с работой советских и российских аниматоров. Посмотрите, чем пугали нас в детстве!