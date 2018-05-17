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Кину Ривз в трейлере ромкома «Пункт Назначения: Свадьба»
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Кину Ривз в трейлере ромкома «Пункт Назначения: Свадьба» 

Киноафиша 48 минут назад
Фото: Киноафиша
Киану Ривз после долгого перерыва возвращается к амплуа героя-любовника. Звезда «Джона Уика» появился в первом трейлере романтической комедии «Пункт назначения: Свадьба».
В центре истории окажутся Фрэнк (Киану Ривз) и Линдси (Вайнона Райдер), которые приглашены на одну и ту же свадьбу. Линдси — к бывшему жениху, а Фрэнк — к нелюбимому сводному брату. Герои поначалу не испытывают симпатии друг к другу, да и торжественное событие не вызывает у них радость. Но «свадебные изгои» постепенно сближаются…
Для Киану Ривз и Вайнона Райдер «Пункт назначения: Свадьба» станет уже четвертым совместным проектом, до этого они снимались вместе в лентах «Дракула», «Помутнение» и «Частная жизнь Пиппы Ли».
Российский релиз ромкома состоится 8 ноября.
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