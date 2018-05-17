Кину Ривз в трейлере ромкома «Пункт Назначения: Свадьба»

Киану Ривз после долгого перерыва возвращается к амплуа героя-любовника. Звезда «Джона Уика» появился в первом трейлере романтической комедии «Пункт назначения: Свадьба».

В центре истории окажутся Фрэнк (Киану Ривз) и Линдси ( Вайнона Райдер ), которые приглашены на одну и ту же свадьбу. Линдси — к бывшему жениху, а Фрэнк — к нелюбимому сводному брату. Герои поначалу не испытывают симпатии друг к другу, да и торжественное событие не вызывает у них радость. Но «свадебные изгои» постепенно сближаются…

Для Киану Ривз и Вайнона Райдер «Пункт назначения: Свадьба» станет уже четвертым совместным проектом, до этого они снимались вместе в лентах «Дракула», «Помутнение» и «Частная жизнь Пиппы Ли».

Российский релиз ромкома состоится 8 ноября.