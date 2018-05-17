В регионе пройдет VIII международный молодежный кинофестиваль «Свет миру»

23 мая в Ярославской области откроется VIII международный молодежный кинофестиваль «Свет миру». В этом году он посвящен 100-летию восстановления патриаршества в России.

На конкурс поступило 630 заявок из 20 стран. За пять дней в Ярославле, Рыбинске и Угличе будут показаны работы-финалисты в номинациях: «Свет миру» (фильмы и программы о православии), «Игровое кино», «Неигровое кино», «Телепрограмма (сюжет)», «Анимация», «Видеоклип» и «Социальный ролик». Вход для зрителей свободный.

За победу участники поборются в трех категориях: «Детские коллективы и авторы не старше 17 лет», «Авторы от 18 до 35 лет», «Фильмы и программы местных студий и авторов» — в ней представлены исключительно работы из Ярославской области. Конкурсные проекты по сложившейся традиции будут оценивать не только профессионалы, но и представители молодежного и детского жюри.

Также в этом году в рамках фестиваля пройдет региональный фотоконкурс «Ярославский край глазами детей».

Мероприятие организовано Ярославской митрополией Русской православной церкви и Национальным фондом поддержки правообладателей и проходит при поддержке Правительства региона. Главная цель фестиваля — способствовать духовно-нравственному, патриотическому и художественно-эстетическому воспитанию современной молодежи.

Справка

Международный молодежный кинофестиваль «Свет миру» проводится в Ярославской области ежегодно с 2011 года. Президентом фестиваля является митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, работу организационного комитета возглавляет епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин.