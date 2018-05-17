В регионе пройдет VIII международный молодежный кинофестиваль «Свет миру» 

23 мая в Ярославской области откроется VIII международный молодежный кинофестиваль «Свет миру». В этом году он посвящен 100-летию восстановления патриаршества в России.
На конкурс поступило 630 заявок из 20 стран. За пять дней в Ярославле, Рыбинске и Угличе будут показаны работы-финалисты в номинациях: «Свет миру» (фильмы и программы о православии), «Игровое кино», «Неигровое кино», «Телепрограмма (сюжет)», «Анимация», «Видеоклип» и «Социальный ролик». Вход для зрителей свободный.
За победу участники поборются в трех категориях: «Детские коллективы и авторы не старше 17 лет», «Авторы от 18 до 35 лет», «Фильмы и программы местных студий и авторов» — в ней представлены исключительно работы из Ярославской области. Конкурсные проекты по сложившейся традиции будут оценивать не только профессионалы, но и представители молодежного и детского жюри.
Также в этом году в рамках фестиваля пройдет региональный фотоконкурс «Ярославский край глазами детей».
Мероприятие организовано Ярославской митрополией Русской православной церкви и Национальным фондом поддержки правообладателей и проходит при поддержке Правительства региона. Главная цель фестиваля — способствовать духовно-нравственному, патриотическому и художественно-эстетическому воспитанию современной молодежи.
Справка
Международный молодежный кинофестиваль «Свет миру» проводится в Ярославской области ежегодно с 2011 года. Президентом фестиваля является митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, работу организационного комитета возглавляет епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин.
«Свет миру» является одним из крупнейших молодежных кинофестивалей на территории России. За прошедшие годы в нем приняли участие почти две тысячи молодых кинематографистов и детских студий из 33 стран мира и практически из всех областей и республик Российской Федерации. В состав жюри в разные годы входили известные кинорежиссеры и операторы: заслуженный деятель искусств РФ Александр Петров, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Чернышев, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Алеников, кинематографисты Украины, Белоруссии, Франции, Финляндии, а также авторитетные педагоги и священники — игумен Рафаил (Симаков), архимандрит Сильвестр (Лукашенко), протоиерей Игорь (Собко).