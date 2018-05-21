Cергей Безруков — о том, какие сюрпризы ждут зрителей на фестивале «Фабрика Станиславского»

В течение 10 фестивальных дней зрители увидят лучшие театральные постановки из регионов. Создатель и вдохновитель фестиваля, художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков в интервью РИАМО рассказал о самых интересных спектаклях фестиваля, работе с актерами, а также об участии в акции «Бессмертный полк» и своих новых ролях в кино.

— Сергей Витальевич, Вы стали инициатором проведения летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» 2018, который пройдет с 22 по 31 мая. Расскажите, пожалуйста, на каких площадках пройдет фестиваль и как на него попасть?

— Фестиваль пройдет в Москве и в Подмосковье. В Москве спектакли фестиваля будут показаны на сцене Московского Губернского театра. Всего в программе пять спектаклей-участников и один спектакль — гость фестиваля, инклюзивная постановка «Совершенно невероятное событие. Женитьба» от Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».

Среди участников фестиваля — санкт-петербургский театр «Мастерская» со спектаклем Григория Козлова «Тихий Дон», Коляда-Театр из Екатеринбурга со спектаклем «Большая советская энциклопедия» Николая Коляды , «Гроза» Нового художественного театра из Челябинска, «На дне» Нижегородского театра драмы им. Горького и наш «Вишневый сад» в моей постановке, премьера этого сезона.

Три спектакля также будут сыграны в Орехово-Зуеве на сцене Зимнего театра — «Большая советская энциклопедия», «На дне» и «Гроза». Приглашаем всех, кто любит театр!

Помимо показов спектаклей из разных регионов России, у нашего фестиваля будет солидная образовательная программа для студентов театральных вузов и молодых актеров. Мы привозим в Орехово-Зуево целый молодежный театральный десант — 36 студентов из Уфы, Казани, Ярославля, Нижнего Новгорода, Новосибирска, будут молодые актеры из Подмосковья и студенты ГИТИСа. Для них в рамках фестиваля проведут лекции ведущие историки и теоретики театра, их ждет встреча с заместителем министра культуры Александром Журавским , ректором ГИТИСа Григорием Заславским . Будет три мастер-класса, которые проведут режиссер Григорий Козлов, драматург и режиссер Николай Коляда. Я тоже проведу мастер-класс на тему «Художественное слово» — поработаем с ребятами над стихами Высоцкого.

— Какова Ваша главная идея и посыл как создателя фестиваля?

— Наш фестиваль называется «Фабрика Станиславского», и в этом названии заключается сама идея — собрать под своим крылом театры, исповедующие учение К. С. Станиславского, а также режиссеров и актеров, убежденных в том, что «система Станиславского», его наследие значимо для современного театра. Ведь ни для кого не секрет, что сегодня есть режиссеры, убежденные в том, что для современного театра система Станиславского вредна, она портит артистов, и нужно перестать использовать ее в обучении актеров в театральных вузах…

Личность Станиславского оказала огромное влияние на развитие мирового театра. Он был великим новатором своего времени, создал систему воспитания актера, он был одним из создателей режиссерского театра. В этом году исполнится 80 лет, как его не стало. И мне кажется, пришло время, когда важно уделить внимание русскому психологическому театру, который проповедовал Станиславский. Поэтому для участия в фестивале мы отбирали спектакли, близкие к основам русского психологического театра, для которого самое главное — это Актер.

Можно выбрать яркую, неожиданную форму даже в решении классического произведения, но режиссер доносит свою идею, прежде всего, через актера, через «жизнь человеческого духа на сцене», как говорил Станиславский. Ведь и знаменитое «Верю!», которое вслед за Константином Сергеевичем повторяют и режиссеры, и зрители, всегда адресовано именно актеру. Поэтому, в отличие от многих фестивалей, где традиционно вручается премия за лучшую режиссуру, лучший спектакль, мы в этом году решили вручить призы только актерам и тем самым подчеркнуть важность роли актера в той системе театра, которую создал Станиславский.

— Итак, в центре фестиваля «Фабрика Станиславского» — актер. Вы всегда делали акцент на экспериментах, предоставляя сцену Губернского театра молодым режиссерам и актерам, у вас проводятся состязания по актерской импровизации. Этот подход сработал? Как принимает зритель такие спектакли?

— Может, для кого-то это станет открытием, но ведь театр стал режиссерским только в 20 веке. До этого много веков главным в театре был актер. Актеры собирались вместе, читали пьесу и придумывали мизансцены, репетировали — так рождался спектакль. Режиссер — это очень молодая профессия. И, как показывает статистика и мой опыт как руководителя театра, зрители в большинстве своем до сих пор ходят в театр именно на актера.

Хорошо, если этот актер знаменит по фильмам и сериалам — тогда зрители идут в театр охотнее, но порой театральной публике по сердцу артисты, которые практически не снимаются. И случается, в том числе и у нас в театре, что совершенно «не медийный» артист на поклонах получает такую бурю оваций от зрителя, которую услышит в свой адрес далеко не каждый популярный и известный по сериалам актер.

На сцене выходит на первый план другое — азарт, искренность, энергия, самоотдача, умение работать в ансамбле. Поэтому мы проводим и состязания по импровизации, и экспериментируем с молодыми артистами, давая им попробовать себя в режиссуре — это все в рост, в творческую копилку, это все дает ту самую энергию, которую зритель считывает и возвращает сторицей — приходит в театр снова и снова.

— Что особенного ждет участников фестиваля «Фабрика Станиславского» и рядовых зрителей? Какие постановки вы бы посоветовали посмотреть обязательно?

— Я очень люблю «Тихий Дон» Григория Козлова. Спектакль идет полдня, но это такое погружение в историю, что ты не замечаешь времени. Вообще, все спектакли-участники фестиваля достойны, чтобы их увидеть, именно поэтому мы пригласили их на фестиваль. Есть миф, что все стоящее рождается в столицах — это неправда. Порой в регионах идут настолько искренние, настоящие, неожиданные по режиссерскому и художественному решению постановки, что хочется, чтобы их непременно увидели в Москве! И я рад, что благодаря фестивалю есть такая возможность — показать их зрителям Москвы и Подмосковья. Не пропустите!

— Ваш театр также славится работой со зрителем. Лично я наблюдала несколько раз, как вы до или после спектаклей общались и фотографировались с поклонниками, также у вас проводятся экскурсии по закулисью спектаклей. Расскажите, как рождаются идеи новых форм работы с современными зрителями, например, телеграм-канал, который у вас появился в марте 2018 года?

— Все идеи рождаются, когда работает дружная творческая команда, любящая театр, любящая свое дело. Я рад, что у нас такая команда в театре есть, потому что один в поле не воин, и никакой художественный руководитель не способен вести театральное дело в одиночку. Идеи у нас есть, надеюсь, мы не перестанем удивлять нашего зрителя.

— Когда Московский губернский театр только открывался, Вы думали над тем, как привлечь зрителей. Сейчас у вас уже есть свой зритель, и кто это?

Карину Андоленко, Илью Малакова, Дмитрия Карташова, Веру Шпак, — Да, на исходе пятого театрального сезона я могу сказать, что у нас есть уже свой зритель. Поначалу это были отчасти мои поклонники, отчасти — жители района Кузьминки, которые привыкли ходить в это здание по адресу Волгоградский проспект 121, причем преимущественно на детские спектакли. Со временем состав зрителей заметно поменялся — к нам пришли молодые люди, привлеченные постановками по пьесам современных авторов, спектаклями известных режиссеров, поклонники наших молодых актеров, которые набирают обороты в профессии. Я рад за Антона Хабарова Антона Соколова — многих, многих наших ребят, которые очень выросли в профессии за эти 5 лет.

Кроме того, в нашем репертуаре есть спектакли разных жанров и разных стилей, и каждый из них привлекает своего, особого зрителя. Например, пластический спектакль «Калигула» в постановке Сергея Землянского привлек к нам нового зрителя, так же, как и моя фантасмагория «Сон разума» по гоголевским «Запискам сумасшедшего». Я рад, что, несмотря на разность вкусов, наш зритель — чуткий, интеллигентный, думающий. Мы видим ваши лица в зале, дорогие зрители, — они прекрасны! Спасибо вам!

— В этом году Вы приняли участие в акции «Бессмертный полк», на которую пришли с фотографией своего дедушки. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, вы впервые участвовали, какие остались впечатления?

— Да, участвовал впервые — в прошлые годы не позволял график. В этом году я специально оставил 9 мая свободным, чтобы пройти в рядах Бессмертного полка. Ощущения потрясающие. Как будто дед мой — живой, и мы идем с ним плечом к плечу по Красной площади. А рядом — тысячи прекрасных лиц с портретами своих дедов и прадедов. Ощущение единства со всеми и гордости за наших предков, за страну — до кома в горле! Словами не передать.

— Расскажите, пожалуйста, о своих новых работах в кино. В этом году зрители ждут картины «Годунов» и «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл». Расскажите поподробнее об этих фильмах!

— О «Годунове» говорить подробно пока еще рано, съемки не закончены. Команда очень профессиональная, добротный сценарий, эпоха воспроизводится потрясающе точно — и в костюмах, и в декорациях, которые специально построены в Главкино. У меня замечательные партнеры, очень сильный актерский состав.

Что касается картины «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл» — это фильм по мотивам повести Сергея Довлатова «Заповедник», действие которой перенесено в наши дни. Главный герой картины — в отличие от довлатовского «Заповедника», это не писатель, а автор песен и виртуозный гитарист Константин — сбегает от накопившихся проблем в заповедник «Михайловское». Чтобы собраться с мыслями и попытаться что-то изменить в своей жизни…

Режиссер фильма — моя жена Анна Матисон , сценарий она писала в соавторстве с Тимуром Эзугбая. Совсем скоро, 9 июня, мы покажем картину на «Кинотавре».

— Хотелось бы Вас поздравить с присуждением Ордена Дружбы! Поделитесь, какое свое достижение за вклад в развитие отечественной культуры и искусства вы считаете самым важным?

— Спасибо! Надеюсь, что самые важные достижения у меня еще впереди!