Фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» стартует в Орехово-Зуеве

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» стартует во вторник в подмосковном городе Орехово-Зуеве, где состоится церемония открытия смотра, который продлится до 31 мая и будет проходить также на сцене Московского Губернского театра под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова. Именно Безруков выступил инициатором проведения фестиваля и стал его художественным руководителем, сообщила ТАСС помощник худрука Лиана Хусаинова.

Собеседница агентства рассказала, что еще одним инициатором фестиваля выступила советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева. Организаторы фестиваля — Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Смотр проводится при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Московской области.

В программе фестиваля примут участие театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. В течение недели — с 22 по 31 мая — они будут показывать свои спектакли на сцене Московского Губернского театра и сценических площадках в Орехово-Зуеве. В рамках форума также пройдут практические занятия для студентов театральных вузов страны, лекции лучших специалистов по истории русского театра.

Церемония открытия

"Сегодня состоится церемония открытия фестиваля, местом проведения которой станут старые склады фабрики Саввы Морозова (постройка конца XIX века)", — сообщила Хусаинова. Она отметила, что выбор места неслучаен: в этом подмосковном городе в свое время развернул собственное дело предприниматель Савва Морозов, меценат Художественного театра. Союз режиссера и предпринимателя оказался плодотворным для развития театрального искусства. А теперь, по прошествии ста с лишним лет, успешные фабрики Морозова позволили состояться и «Фабрике Станиславского».

Вслед за «художественниками» (так называли артистов Художественного театра), которые любили выезжать за пределы Москвы за новыми впечатлениями, устроители фестиваля совместно с городской администрацией Орехово-Зуева предлагают возродить этот опыт и обосноваться участникам на неделю в небольшом подмосковном городе для работы и для творческого общения, пояснила собеседница ТАСС.

Она рассказала, что гостям торжественной церемонии будет представлена театральная импровизация на тему романа Михаила Булгакова «Театральный роман» с участием артистов Московского Губернского театра. Специальным гостем праздничного вечера станет российский оперный певец (бас), народный артист Башкортостана, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков, который исполнит несколько партий из репертуара Федора Шаляпина. Таким мыслится старт «Фабрики Станиславского».

Безруков о «Фабрике Станиславского»

Своими мыслями о фестивале поделился с журналистами его инициатор и худрук Сергей Безруков.

"Личность Станиславского оказала огромное влияние на развитие мирового театра, — сказал артист. — Он был великим новатором своего времени, создал систему воспитания актера, он был одним из создателей режиссерского театра. В этом году исполнится 80 лет, как его не стало".

"И мне кажется, пришло время, когда важно уделить внимание русскому психологическому театру, который проповедовал Станиславский, — считает Безруков. — Потому для участия в фестивале мы отбирали спектакли, близкие к основам русского психологического театра, для которого самое главное — это актер".

"Можно выбрать яркую, неожиданную форму даже в решении классического произведения, но режиссер доносит свою идею, прежде всего, через актера, через «жизнь человеческого духа на сцене», как говорил Станиславский. Ведь и знаменитое «Верю!», которое вслед за Константином Сергеевичем повторяют и режиссеры, и зрители, всегда адресовано именно актеру, — напомнил Безруков. — Поэтому в отличие от многих фестивалей, где традиционно вручается премия за лучшую режиссуру, лучший спектакль, мы в этом году решили вручить призы только актерам и тем самым подчеркнуть важность роли актера в той системе театра, которую создал Станиславский".

Программа фестиваля и призы

В афишу фестиваля включено шесть спектаклей. Первым значится «Тихий Дон» (режиссер Григорий Козлов, Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова, Санкт-Петербург). Затем последуют «Гроза» (режиссер Евгений Гельфонд, Новый художественный театр, Челябинск), «Большая советская энциклопедия» (режиссер Николай Коляда, «Коляда-Театр» п/р Николая Коляды, Екатеринбург), «На дне» (режиссер Валерий Саркисов, Нижегородский театр драмы им. М. Горького) и «Вишневый сад» (режиссер Сергей Безруков, Московский Губернский театр).

Гостем фестиваля станет инклюзивный спектакль Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» «Совершенно невероятное событие. Женитьба» в постановке Михаила Фейгина.

В рамках образовательной программы состоятся мастер-классы художественных руководителей театров-участников фестиваля: Сергея Безрукова, Григория Козлова, Николая Коляды. Также пройдут тренинги по актерской импровизации в формате театральной игры «Импровизационный БАТЛ». Тренинги проведет автор и режиссер театральной игры, актер московского Театра на Юго-Западе, педагог по импровизации Максим Драченин. Результаты тренинга актеры покажут уже на церемонии закрытия фестиваля.

Итоги «Фабрики Станиславского» подведут 31 мая. На торжественной церемонии закрытия будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль. Победителям будут вручены памятные статуэтки «Верю». Уникальную миниатюрную скульптуру Станиславского из так называемого «бисквитного» фарфора специально для этих целей создал один из лучших мастеров фарфорового завода Ликино-Дулево, партнера фестиваля.