Раскрыты подробности сюжета сериала «Властелин колец»

Арагорн является одним из главных персонажей трилогии Джона Р. Р. Толкиена.

Первый сезон сериала «Властелин колец» будет посвящен приключениям последнего вождя следопытов и первого короля Воссоединенного Королевства Арагорна, которые он пережил в молодости. Об этом сообщает «Кинопоиск».

Данный факт подтвердили сразу несколько источников портала TheOneRing.Net, специализирующегося на инсайдах по фэнтези-саге, но официально в Amazon , которая производит сериал, информацию касаемо сюжета не комментировали.

Арагорн является одним из главных персонажей трилогии Джона Р. Р. Толкиена.