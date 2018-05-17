Раскрыты подробности сюжета сериала «Властелин колец» 

Арагорн является одним из главных персонажей трилогии Джона Р. Р. Толкиена.
Первый сезон сериала «Властелин колец» будет посвящен приключениям последнего вождя следопытов и первого короля Воссоединенного Королевства Арагорна, которые он пережил в молодости. Об этом сообщает «Кинопоиск».
Данный факт подтвердили сразу несколько источников портала TheOneRing.Net, специализирующегося на инсайдах по фэнтези-саге, но официально в Amazon, которая производит сериал, информацию касаемо сюжета не комментировали.
Арагорн является одним из главных персонажей трилогии Джона Р. Р. Толкиена.
По книгам Толкиена «Властелин колец» было снято три фильма, которые вышли вышли в период с 2001 по 2003 годы. Роль Арагорна в них исполнил Вигго Мортенсен.