Фильм «Лето» претендует на «Золотую пальмовую ветвь» 

Фильм "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова может получить "Золотую пальмовую ветвь" 71-го Каннского кинофестиваля. Еще один претендент, согласно рейтингу французских кинокритиков, — картина "На войне" Стефана Бризе.
Издание Le Film Francais составляет каждый день рейтинг на основании мнений французских критиков. Наивысшей оценкой служит изображение золотой пальмы. Из 15 фильмов основного конкурса у "Лета" и "На войне" наибольшее количество "пальм" — по шесть у каждого, сообщает "Интерфакс". Картину Серебренникова высоко оценили журналисты из Le Figaro, Le Parisien, Ouest France, Cahiers du Cinema и других изданий.
Сюжет фильма Серебренникова "Лето" основан на событиях лета 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Тем летом Виктор Цой записал свой первый альбом, а музыкант Майк Науменко создал группу "Зоопарк". Фильм рассказывает об истории отношений Цоя, Науменко и его жены Натальи.
Главные роли исполнили корейский актер Тео Ю (Цой), фронтмен группы "Звери" Рома Зверь (Майк Науменко), Ирина Старшенбаум (его жена Наталья). В российский прокат фильм выйдет 7 июня.